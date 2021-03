Valeriu Gheorghiță, despre AstraZeneca: „Nu cred că un lot are o problemă, ci tot vaccinul prin natura lui”

În România, continuă campania de vaccinare cu serul produs de compania AstraZeneca, deși acest vaccin a fost retras din mai multe țări după ce s-au constatat câteva efecte adverse severe în rândul pacienților, precum coagularea sângelui.

Medicii de a noi au decis să suspende doar un singur lot al vaccinului, cel care a produs reacțiile severe în alte țări, însă coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, col. dr. Valeriu Gheroghiță, este de părere că nu doar un singur lot are probleme, ci vaccinul în sine.

„Din punctul meu de vedere, medical și profesional, nu cred că un lot are o problemă. Dacă un vaccin are o problemă, are tot vaccinul prin natura lui probleme. Din punct de vedere procedural, în momentul în care înregistrezi mai multe evenimente adverse dintr-un anumit lot, este obligatoriu să carantinezi acel lot până se face o analiză a criteriilor de calitate. Având în vedere că la nivel european au fost înregistrate evenimente adverse din mai multe loturi, varianta să fie un lot implicat este puțin probabilă”, a spus Valeriu Gheorghiță, la „Marius Tucă Show”, potrivit alephnews.ro.

Coordonatorul campaniei de vaccinare a mai explicat și ce se va întâmpla cu persoanele care au primit prima doză de la AstraZeneca și nu vor mai putea primi rapelul tot de la aceeași companie farmaceutică în cazul în care va fi retras definitiv: „Sunt două opțiuni: fie vaccinarea cu Johnson care este același tip de vaccin, cu vector viral, fie vaccinarea cu vaccin pe bază de ARN mesager Pfizer sau Moderna. Întrebarea este dacă va fi suficientă o singură doză sau trebuie făcută o schemă completă în condițiile în care vorbim de Pfizer sau Moderna. Dacă vorbim de Johnson, este suficientă o doză.”

Foto – 123rf.com

