Țara în care cetățenii ar putea decide restricțiile privind pandemia de COVID-19

Alexandru Dobrinov, medic în Elveția, a explicat la Digi24 de ce acest referendum nu prea are șanse de reușită.

„Referendumul are puține șanse să treacă, întrucât în Elveția inițiativele populare trec foarte rar, mai ales dacă partidele se opun. Pe de altă parte, printre cele 90.000 de semnături sunt și ale unor cetățeni care protestează față de măsurile luate de Guvern. În plus, legea a intrat în vigoare deja, Guvernul are posibilitatea să impună măsuri de lockdown”, a declarat acesta.

Din cauza numărului mare de persoane care s-au îmbolnăvit de COVID-19, începând de astăzi, în Elveția se vor aplica noi restricții. Magazinele neesențiale se vor închide până la sfârșitul lunii februarie.

Citește și: Cel mai ciudat referendum din lume a avut loc în Elveţia