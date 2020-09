Starea de alertă în România, prelungită din nou. Ce măsuri se vor lua

În contextul în care numărul cazurilor de COVID-19 continuă să fie ridicat, Guvernul României a decis să prelungească starea de alertă pe o perioadă de 30 de zile. Premierul Ludovic Orban a anunțat că se vor lua și noi măsuri în ceea ce privește adunările publice.

″Deocamdată am agreat – că am avut mai multe solicitări – să permitem reluarea adunărilor publice, manifestaţiilor. Sigur că am fost favorabil ideii de a permite organizarea de adunări publice, de manifestaţii, sigur, în condiţiile de protecţie sanitară care sunt stabilite pentru alte evenimente. Cel mai probabil, cât e permis şi acum la adunările electorale: 100 de persoane în aer liber, cu distanţare fizică, cu obligaţia de a purta mască″⁣, a declarat Ludovic Orban.

Guvernul a aprobat pe 14 august, printr-o hotărâre, prelungirea stării de alertă cu 30 de zile pe întreg teritoriul României, începând din data de 16 august. După ieşirea din starea de urgenţă, România a intrat pentru prima dată în starea de alertă la data de 15 mai, iar aceasta ar fi a patra oară când se prelungește.

De la începutul pandemiei și până în prezent, în România s-au înregistrat peste 100.000 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19. Dintre pacienții infectați, peste 4.000 și-au pierdut viața.

