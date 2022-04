Soldații ucraineni, primiți cu lacrimi de bucurie de localnicii din Cernihiv VIDEO

Soldații ucraineni care au reușit să alunge armata rusă din mai multe sate aflate în zona Cernihiv au fost primiți de localnicii cu lacrimi de bucurie și mâncare.

Soldații ucraineni au reușit să elibereze de sub ocupația armatei ruse mai multe localități mici din regiunea Cernihiv, printre care și satul Nova Basan, aflat la est de Kiev. Oamenii au ieșit la porți și i-au întâmpinat pe militari cu lacrimi în ochi, oferindu-le ceva de mâncare, precum și cuvinte de încurajare.

„Cât v-am așteptat!”, i-a spus emoționat unul dintre localnici unui soldat ucrainean, potrivit Libertatea.

Villagers in Nova Basan, east of Kyiv, welcome their boys back as the Ukrainian Army continues pushing forward to retake territory that had been under Russian control for weeks.

🇺🇦pic.twitter.com/GWSErU6mty

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 31, 2022