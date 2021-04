Sibiu: Șase câini dresați au depistat SARS-CoV-2 în transpirația bolnavilor

În cadrul unui proiect pilot de cercetare realizat de Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara și Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu, șase câini au fost dresați să depisteze infecția cu noul coronavirus. Animalele au depistat în proporție de 100% probele cu SARS-CoV-2.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții spitalului “Victor Babeș” pe rețelele de socializare.

„Primii paşi au fost deja făcuţi în luna septembrie 2020, la Centrul de la Sibiu. Au fost selectate cinci exemplare din rasa Ciobănesc German şi unul din rasa Ciobănesc Belgian Malinois, cu vârstele cuprinse între şapte şi nouă luni, iar în ianuarie 2021 a demarat antrenamentul cu primele probe SARS-CoV-2, recoltate de la pacienţi infectaţi cu noul coronavirus”, se arată într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara.

Câinii au depistat virusul în mirosul transpirației unor persoane confirmate pozitiv cu infecția COVID.

„Am cerut persoanelor care veneau în evaluare la noi şi care aveau testul pozitiv să accepte să li se recolteze, din transpiraţia de sub braţ, o mostră de miros, care era preluată apoi de echipa de la centrul de dresaj. Am participat la şedinţa de demonstraţie şi de avizare a rezultatelor acestui proiect şi am rămas surprins, dar şi impresionat. Toţi câinii care au participat au recunoscut 100% probele cu infecţie COVID-19, chiar şi în condiţiile în care instructorul a încercat să le devieze atenţia sau să îi retragă din zona unde era proba. Ei reveneau şi insistau pentru proba respectivă”, a spus medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” Timişoara, potrivit digi24.ro.

Foto – 123rf.com