La fel ca toate evenimente ce s-au desfășurat în plină pandemie de COVID-19, și gala Premiilor Emmy a fost adaptată pentru vremurile acestea, în care totul se întâmplă mai mult în mediul virtual.

De această dată, vedetele au fost prezente la ceremonie din casele lor, iar premiile au fost acordate în cadrul unei ceremonii online, prezentate de Jimmy Kimmel.



Cele mai importante trofee din acest an la Premiile Emmy au fost câștigate de producțiile ″Succession″, “Schitt’s Creek” și “Watchmen”. Serialul “Schitts Creek” a obținut 9 trofee și a bătut astfel recordul celor mai multe premii pentru o comedie.

“Succession”, serialul produs de HBO, a fost desemnat cel mai bun serial dramatic. De asemenea, producția a fost recompensată pentru scenariu și regie. În plus, Jeremy Strong, interpretul lui Kendall Roy, a primit trofeul pentru cel mai bun actor.

“Watchmen”, tot o producție marca HBO, a obținut 11 premii.

Premiile Emmy 2020. Lista câștigătorilor

Cel mai bun serial dramatic – ”Succession” (HBO)

Cel mai bun serial de comedie – ”Schitt’s Creek” (Pop TV/Netflix)

Cea mai bună miniserie TV – ”Watchmen” (HBO)

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie – Eugene Levy (”Schitt’s Creek”)

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie – Catherine O’Hara (”Schitt’s Creek”)

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic – Jeremy Strong (”Succession”)

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic – Zendaya (”Euphoria”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie – Dan Levy (”Schitt’s Creek”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie – Annie Murphy (”Schitt’s Creek”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic – Billy Crudup (”The Morning Show”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic – Julia Garner (”Ozark”)

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Mark Ruffalo (”I Know This Much Is True”)

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Regina King (”Watchmen”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Yahya Abdul-Mateen II (”Watchmen”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Uzo Aduba (”Mrs. America”)

Cea mai bună regie a unui serial de comedie – Andrew Cividino şi Daniel Levy („Schitt’s Creek”)

Cea mai bună regie a unui serial dramatic – Andrij Parekh („Succession”)

Cea mai bună regie pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Maria Schrader („Unorthodox”)

Cel mai bun scenariu pentru un serial dramatic – Jesse Armstrong („Succession”)

Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie – Daniel Levy („Schitt’s Creek”)

Cel mai bun scenariu pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Damon Lindelof şi Cord Jefferson („Watchmen”).



