Nelu Tătaru, despre creșterea accentuată a numărului de persoane testate pozitiv pentru Covid-19

După ridicarea anumitor restricții și mai multe etape de relaxare, numărul românilor diagnosticați cu COVID-19 a început să crească alarmant. Potrivit bilanțului realizat de autorități, cazurile noi de infectare cu SARS-CoV-2 au sărit de 300 în fiecare zi. Astfel, pe teritoriul României, până la data de 21 iunie 2020, s-au înregistrat 24.045 de persoane bolnave, dintre care 16.911 au fost declarate vindecate și externate, iar 1.512 și-au pierdut viața.

Citește online gratuit numărul de iunie al revistei Unica

Nelu Tătaru a declarat că situația poate fi ținută momentan sub control, dar dacă numărul cazurilor de COVID-19 va crește foarte mult, lucrurile nu vor mai fi ușor de gestionat.

„Suntem într-un moment în care gestionăm această creștere oarecum prognozată de către noi, suntem într-o perioadă în care recomandăm în continuare respectarea regulilor de distanțare socială, de igienă, precum portul măștii în spații închise, la locul de muncă sau în mijloacele de transport în comun. În măsura în care aceste reguli sunt respectate, atât eu cât și colegii mei putem gestiona aceste creșteri care sunt niște creșteri progresive, nu sunt niște creșteri exponențiale și putem gestiona acele cazuri care se găsesc în acest moment în terapie intensivă”, a explicat Nelu Tătaru pentru Digi24.

Ministrul Sănătății spune că numărul persoanelor ce ar putea fi infectate cu SARS-CoV-2 s-ar putea dubla sau chiar tripla dacă nu vor fi respectate în continuare măsurile de siguranță.

Citește și: Studiu: Noul coronavirus ar putea declanşa diabetul

„Noi am plecat pe o pantă descendentă în care aveam o transmitere de 0,6, 0,7 și am ajuns la o transmitere de 1,2, 1,4. Suntem într-un moment în care gestionăm, dar transmiterea comunitară există în acest moment, devine accentuată și ne apropiem de un moment în care o să vedem că avem dublare sau triplare de cazuri pe zi. Acela va fi momentul în care vom avea o problemă. Nu suntem la acel moment, dar repet: Ca să nu ajungem acolo sunt regulile de igienă, de distanțare care trebuie păstrate. Noi am făcut măsuri de relaxare a unor activități, dar acele măsuri au venit însoțite de niște norme de aplicare în vederea desfășurării și funcționării acelor activități.”

Ludovic Orban, despre creșterea îngrijorătoare a cazurilor de COVID-19 în România

Ludovic Orban spune că este îngrijorătoare creșterea cazurilor de COVID-19. S-au raportat, potrivit bilanțului efectuat de autorități, peste 300 de noi îmbolnăviri zilnic în ultima săptămână, iar premierul a precizat că starea de alertă se va menține în România „cât timp va fi necesar”.

„Numărul persoanelor diagnosticate cu COVID este mai mare decât numărul persoanelor vindecate. Creșterea numărului de cazuri încă nu ne determină să luăm alte restricții, dar este o creștere și este asociată măsurilor de relaxere luate. Soluția care rămâne în picioare este ca oamenii să respecte regulile – să poarte mască, să păstreze distanța fizică. Este fundamental”, a spus prim-ministrul Orban.

Sursă foto: Hepta.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro