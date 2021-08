Ministrul Educației: „Școala va începe cu prezență fizică pe data de 13 septembrie”

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a anunțat că anul școlar 2021 – 2022 va începe în data de 13 septembrie și toți elevii vor merge la școală. Acesta a mai spus că nu vor exista scenarii de funcționare, așa cum s-a întâmplat anul trecut.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat marți că școala va începe cu prezență fizică pe 13 septembrie 2021, pentru toți elevii, fără scenarii de funcționare, potrivit hotnews.ro.

Atât cât am în limitele de competență, școala va începe cu prezență fizică pe data de 13 septembrie. Bazându-mă pe informațiile pe care le am în limite de competență, bazându-mă pe cunoașterea condițiilor din școli, în care regulile sanitare au fost respectate mai riguros decât în orice alte locuri, cu excepția unităților sanitare, bazându-mă pe nivelul ridicat de vaccinare a personalului din învățământ, bazându-mă pe acțiunile pe care le avem în vedere pentru a susține importanța și necesitatea vaccinării, mă pronunț cât se poate de clar în favoarea deschiderii cu prezență fizică pentru toți elevii fără scenarii de funcționare. Am dreptul să manifest acest optimism, în paralel luând în considerare orice alte variante vor rezulta din evoluția epidemiologică