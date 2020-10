Mike Tyson (54 de ani) se pregătește să revină în ring. Pe 28 noiembrie, celebrul pugilist va lupta împotriva lui Roy Jones Junior (51 de ani).

Recent, sportivul a oferit un interviu în cadrul emisiunii TV Good Morning Britain. Piers Morgan și Susanna Reid se aflau în studioul din Londra, în timp ce Mike Tyson a intrat în direct virtual, din Los Angeles.

Mike Tyson, interviu în direct bizar. Cum și-a motivat incoerența?

Pe parcursul materialului, fostul campion mondial a părut incoerent. Ulterior, Tyson a oferit o explicație în mediul online.

„Salut, Pers Morgan, GMB, Susanna Reid și Marea Britanie. Am încercat să stau treaz până târziu pentru interviu, dar am adormit și, ca un leu, sunt greu de trezit odată ce am adormit.

Mă antrenez din greu și mă culc devreme. Nu am avut monitor, deci nu v-am putut vedea și am uitat să mă uit la cameră”, a scris Mike Tyson, informează Digi Sport.

După mai multe amânări, a rămas stabilit ca pe 28 noiembrie să aibă loc meciul dintre Mike Tyson și Roy Jones Junior.

Supranumit „cel mai rău om al planetei”, Tyson va lupta într-un meci de 8 runde, în California, sub egida California State Athletic Comission.

Roy Jones Junior, în vârstă de 51 de ani, a fost campion mondial la categoriile mijlocie, super mijlocie, semigrea și grea. Ultima dată, americanul a luptat în februarie 2018, când l-a învins pe Scott Sigmon, însă a continuat să se antreneze constant.

Roy Jones Junior are în palmares 66 de victorii, dintre care 47 prin KO și 9 înfrângeri.

Mike Tyson a urcat ultima dată în ring în 2005, când a pierdut în fața lui Kevin McBride. Tyson deține recordul pentru cel mai tânăr campion mondial din istoria categoriei grea, obținut în 1986, când avea 20 de ani.

„Iron” Mike are în palmares 50 de victorii, dintre care 44 obținute înainte de limită și 6 înfrângeri.

