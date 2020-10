George Burcea, despre motivele care au dus la divorțul de Andreea Bălan: „M-au deranjat foarte multe lucruri”

George Burcea și Viviana Sposub nu s-au mai ascuns și le-au arătat tuturor cât de îndrăgostiți sunt unul de celălalt. În cadrul emisiunii „Ferma”, cei doi au avut câteva momente de intimitate, în care prezentatoarea TV l-a întrebat pe George Burcea care au fost motivele pentru care s-a despărțit de Andreea Bălan.

Citește online gratuit numărul de octombrie al revistei Unica

George Burcea, despre motivele divorțului de Andreea Bălan

„S-au acumulat chestii în timp. Probabil și pe ea au deranjat-o foarte multe lucruri, și pe mine m-au deranjat foarte multe lucruri. Nu-mi place să vină cineva la mine și să-mi spună că ce face el eu nu o să fac nici în 15-20 de ani. Proiectul meu este mai mare de cinci ori decât proiectul tău. Eu am muncit foarte mult la viața mea pentru tot ceea ce am acum sau încerc să am, să realizez sau să încerc să realizez. Să renunț la tot? De ce?

VEZI GALERIA FOTO ( 7 )

Eu cred foarte mult în ceea ce fac. Nu am cerut niciodată ajutorul. Nu m-a luat nimeni pentru că am fost căsătorit cu ea. Tot ce-am făcut am făcut pe propria piele. Pentru că am încredere în ceea ce fac. De la cărți, până la filme și până la teatru. Știu că pot. Că am unul acasă care spune că e de c***t tot ce fac, după care ies în lume și îmi zic oameni de specialitate: Bravo! Păi ce faci, mă distrugi?’, a dezvăluit George Burcea, la „Ferma”.

Citește și: Andreea Antonescu, despre divorțul dintre Andreea Bălan și George Burcea: “S-au despărțit strict pe probleme de droguri”

George Burcea și Andreea Bălan au început procesul de divorț

George Burcea și Andreea Bălan, mama fetițelor sale, Clara și Ella, se află în proces de divorț. Deși s-au despărțit la începutul anului, prima înfățișare a avut loc recent, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Se pare că Andreea Bălan își dorește custodia totală a fetițelor, iar procesul se anunță unul de lungă durată.

„Cel mai important lucru e să terminam odată cu acest divorţ. Mi se pare că cineva este îndrăgostită de scandal şi de apariţii şi ar dori ca procesul să mai ţină câţiva ani, aşa cum au mai fost şi alte scandaluri. În mine s-au stins dragostea şi respectul faţă de soţia Andreea Bălan. Atenţie, nu vorbim de mama Andreea Bălan, căci ea va exista mereu, indiferent la câte tertipuri de presă apelează pentru a mă distruge, aşa cum mi-a promis în momentul în care i-am spus că îmi doresc să divorţez”, a mărturisit George Burcea în urmă cu ceva timp.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro