Mihaela Bilic: „Piftia este cel mai dietetic preparat făcut din carne de porc”

Cui nu-i place piftia? Piftia este unul dintre preparatele care nu trebuie să lipsească de pe masa tradițională de Crăciun. Dacă v-ați întrebat vreodată cât de periculoasă este piftia pentru siluetă, avem o veste bună: dintre toate preparatele tradiționale de Crăciun, piftia îngrașă cel mai puțin. Medicul nutritionist Mihaela Bilic a explicat pe rețelele de socializare cum și de ce este posibil acet lucru.

„Piftia este produsul hipocaloric al sărbătorilor, cel mai dietetic preparat făcut din porc… sau din curcan.

Ce e piftia? O carne fiartă cu usturoi, un fel de rasol consumat cu tot cu zeamă/supă. Doar ca la piftie nu folosim bucati nobile de carne, ci părțile de categoria a 2-a: picioare, urechi de porc sau tacâmuri de curcan. Important este sa aibă zgârciuri, oase și șorici, adică multă gelatină și puțină carne.

Nici grasime nu prea avem in piftie, iar puțina care exista se ridica la suprafată (ca la ciorbă) si poate fi indepartată dupa ce se încheagă/întărește. Prin urmare puftia are sub 3% grasime, aproape 5% proteine (si mult colagen) totul cu numai 30cal/100g. Daca nici asta nu e preparat dietetic, ce sa zic!?! Suplimentar se potriveste si in dietele proteice, pentru ca nu contine glucide, iar faptul ca e fiert îl face usor de digerat. Zeama întărită sub forma de gelatină e bogata în colagen si concentrată în calciu cu bioeficiență maximă, deci piftia poate deveni preparatul ideal pentru osteoporoza si probleme articulare. Cât despre siluetă nicio grijă, chiar dacă o mâncați cu o felie de pâine, tot “de slăbit” se cheamă că este”, a precizat nutriționista, într-o postare, pe pagina sa de Instagram.

sursa foto – 123rf.com

