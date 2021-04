Mesajul primei femei din lume care s-a vaccinat anti-COVID-19

Maggie Keenan este prima persoană din lume care s-a vaccinat anti-COVID-19. Femeia, din Marea Britanie, are vârsta de 91 de ani, și a primit primul vaccin Pfizer/BioNTech, în luna decembrie a anului trecut.

De curând, Keenan a stat de vorbă cu directorul executiv al Serviciului Naţional de Sănătate din Anglia (NHS), Simon Stevens, şi cu personal medical printr-un apel pe Zoom.

În timpul apelului video, unde a revăzut-o și pe asistenta care a vaccinat-o, Maggie Keenan a spus că se simte onorată să fie prima persoană din lume protejată împotriva COVID-19.

„Le spun tuturor să meargă şi să se vaccineze pentru că este într-adevăr este cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată. Sper ca toată lumea să se prezinte. Nu simţi nicio durere (la vaccinare). Mă simt doar cu adevărat onorată că am făcut acest lucru, că am fost prima şi că am pus lucrurile în mişcare”, a spus Maggie Keenan, potrivit Agerpres.

În Marea Britanie, până acum peste 33 de milioane de persoane au primit prima lor doză de vaccin anti-COVID-19, în timp ce peste 10,7 milioane au primit ambele doze.

