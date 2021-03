Marcel Vela, surprins la o terasă unde nu se respectau măsurile anti-COVID-19. Cum a reacționat fostul ministru de Interne

Fostul ministru de Interne Marcel Vela a fost surprins marți seara la o terasă din Capitală unde nu se ținea cont de măsurile anti-COVID-19. Totul s-a întâmplat chiar în ziua în care autorităților se străduiau să găsească soluții pentru a nu carantina Capitala, cu toate că rata de infectare cu noul coronavirus a depășit 6 la 1000 de locuitori.

Marcel Vela participase în ziua respectivă la o ședință de bilanț la Ministerul de Interne, iar după ședință s-a dus la o terasă din centrul Capitalei, aflată în zona bulevardului Decebal. Terasa respectivă avea toate laturile acoperite, lucru care contravine normelor în vigoare.

În imaginile surprinse de reporterii Digi24 se poate observa că în interiorul terasei erau ocupate mai multe mese, fără a se ține cont de respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Fostul mininstru susține că terasa nu era închisă deoarece acoperițul era rabatat.

„Așa cum, fiind acoperișul deschis, deasupra mesei, era un radiator electric. Vă spun cu certitudine că era un radiator electric, ceea ce înseamnă că era acoperișul deschis. Puteți trimite la orice oră după-amiaza să vedeți că acoperișul e rabatat și sunt radiatoare electrice”, a explicat fostul ministru reporterilor Digi24, adăugând că becurile care se văd în imagini erau suspendate de grinzi.

Marcel Vela suține că dacă nu are acoperiș, terasa este deschisă. Potrivit hotărârii Departamentului pentru Situații de Urgență, terasa este defnitită ca un spațiu ce are un perete sau un acoperiș în aer liber.

„Această terasă, repet, nu avea acoperiș. E acoperișul rabatat, deci nu are acoperiș. E foarte logic ce vă explic și puteți verifica. Nu vreau să intru pe detalii tehnice. Am intrat acolo, spațiul era deschis, am respectat regula la masă, fiind 5 în loc de 6, am respectat inclusiv scaunele, am lăsat un loc între noi așa cum era marcat, la masa de lângă era liber. Eu susţin respectarea tuturor regulilor şi le şi respect”, a mai spus Vela.

Președintele Klaus Iohannis a precizat miercuri, făcând referire la imaginile cu fostul ministru la terasă, că persoanele care nu respectă regulile impuse de autorități trebuie să suporte consecințele.

„Toată lumea trebuie să respecte restricțiile, începând de la președinte, membrii guvernului, parlamentari etc. Cine nu respectă normele și restricțiile să suporte consecințele. Este foarte important ca persoanele publice să dea exemple pozitive, nu negative. Trebuie să ne însușim noi prima dată respectarea legii dacă dorim ca și cetățenii simpli să respecte aceste legi”, a punctat Klaus Iohannis.

