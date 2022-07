Mai mulți români ar fi dați dispăruți în urma prăbușirii ghețarului din Alpii italieni. 6 oameni au murit, 9 sunt răniți

Bucăți mari dintr-un ghețar s-au prăbușit duminică în Alpii italieni, pe fondul unor temperaturi-record. Accidentul a avut loc pe Marmolada, un munte de peste 3.300 de metri din lanțul Dolomiților, între regiunile Trento și Veneto, și a dus la moartea mai multor persoane.

„Cel puțin 6 persoane au fost ucise duminică, atunci când un ghețar s-a rupt și a alunecat pe versantul muntelui din Alpii italieni”, au declarat serviciile locale de salvare. „Nu s-a putut stabili imediat câți turiști erau în zonă sau dacă lipsește vreunul”, a declarat Walter Milan, purtătorul de cuvânt al Corpului național de salvare alpin, cel care a făcut public bilanțul deceselor și al răniților, conform Libertatea.ro

