Imaginea groazei! Cum își îngroapă ucrainenii soldații și civilii uciși de ruși

Noi imagini de groază din războiul din Ucraina au apărut în mediul online. Într-o postare făcută pe rețeaua socială Twitter a fost publicată o fotografie cu locuitorii ucraineni din Mariupol care îngroapă victimile conflictului militar pornit de Rusia într-o groapă comună.

Sub bombardamentele constante ale Rusiei asupra orașului port asediat, din sudul Ucrainei, mai mulți muncitori ucraineni au fost fotografiați în timp ce îngropau în grabă, fără slujbă religioasă, trupurile neînsuflețite ale soldaților și civililor ucraineni uciși de ruși. Morgile din oraș sunt pline, nu mai fac față numărului mare de morți, iar multe dintre victimele războiului se află încă, decedate de zile bune, în locuințe.

Yesterday, civilians in #Mariupol were buried in mass graves, because the incessant shelling made it impossible to bury them any other way. pic.twitter.com/5W1Tvmi5TE