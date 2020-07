Frica de a vorbi în public: 3 moduri de a scăpa de ea

Conform mai multor studii, aproximativ trei din patru persoane suferă de frica de a vorbi în public. Se pare că această frică este mai mare chiar decât frica de avion sau frica de moarte.

Știm, pare înspăimântător, dar este pe cât se poate de real și, din păcate, această frică ne poate distruge drumul spre succes. Însă, partea bună este că există metode, există o serie de tehnici si exercitii dezvoltate special pentru a scăpa de această teamă. Diana Pârvu, trainer certificat de Public Speaking, ne dezvăluie care sunt principalele 3 moduri prin care poți să scapi de trac și să vorbești fără teamă în fața unui public:

Primul pas important este să îți structurezi foarte clar ideile principale pe care urmează să le expui în fața audientei.

2. Zâmbește! Zâmbetul este cartea ta de vizită și totodată arma de îmbunare a publicului în fața căruia vorbești.

3. Urmează un curs de Public Speaking. Te va ajuta să afli cele mai importante reguli de care trebuie să ții cont, dar ți tehnicile pe care trebuie să le aplici atunci când vorbețti în fața oamenilor.

Diana Pârvu are peste 8 ani de experiență în televiziune și susține că tracul se tratează: “Am văzut, de-a lungul carierei mele în televiziune, mulți specialisti care nu puteau vorbi în fața camerei de filmat. În același timp reușeam să îi fac să scape de aceasta panică cu câteva tehnici simple.

Așa că am pus cap la cap tips & tricks și am început să țin aceste cursuri de Public Speaking, în primul rând, din dorința de a ajuta. Oricât de incredibil ar părea, și eu am avut emoții uriașe la începutul carierei mele în televiziune, emoții care îmi încleștau gura și nu mai puteam vorbi. Ulterior, am început să mă sint foarte relaxată în fața publicului, așa că vă spun sincer: oricine poate deveni un speaker de succes, dacă vrea asta și dacă este dispus să învețe tehnicile și exercitiile potrivite. Toți vorbitorii iscusiți au avut la inceput multe frici.” – ne-a declarat Diana Pârvu.

Sursă foto: Pixabay, arhivă personală

