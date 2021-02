Cum putem alege vaccinul cu care vom fi imunizați

Ne aflăm în plină campanie de vaccinare împotriva noului coronavirus, iar mulți se întreabă cum pot alege vaccinul pe urmează să-l primească.

În momentul de față, românilor le sunt administrate vaccinuri produse de trei companii farmaceutice – Pfizer, Moderna și AstraZeneca.

Platforma de vaccinare nu specifică vaccinul cu care vom fi imunizați când ne programăm, iar medicul Valeriu Gheorghiță, coorodnatorul campaniei naționale de vaccinare, a explicat că ne putem da seama de vaccinul pe care îl vom primi în funcție de data rapelului. Vaccinul Pfizer are rapel la 21 de zile, cel de la Moderna la 28 de zile, iar cel de la AstraZeneca la 56 de zile.

„În momentul în care te vei programa într-un centru de vaccinare și platforma îți va aloca rapelul la ziua 21 sau la ziua 28 sau la ziua 56, vei ști ce vaccin urmează să primești”, a spus Valeriu Gheorghiță la Digi24.

Medicul spune că multe centre vor folosi cu un singur tip de vaccin, vaccinul Pfizer, pentru că are cea mai largă indicație legată de grupele de vârstă, de la 16 ani, față de Moderna, cu care vor fi vaccinate persoanele de peste 18 ani sau AstraZeneca, folosit pentru cei din categoria de vârstă 18-55 de ani.

„Dacă o persoană care are 17 ani și intră să se programeze, fiind cu o boală cronică, o să-i apară centre doar cu vaccinul Pfizer, care are indicație pentru grupa de vârstă. O persoană care are peste 55 de ani va avea fi afișate centre în care se regăsesc vaccinurile Pfizer și Moderna. Pentru cineva care are între 18 și 55 de ani vor fi afișate centre cu cele 3 vaccinuri”, a adăugat Valeriu Gheorghiță.

