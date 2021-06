Pe 17 iunie, Culiță Sterp și iubita sa, Daniela Iliescu, au devenit părinți pentru prima oară. Daniela a născut un băiețel perfect sănătos, de patru kilograme și 55 de cm.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare secundă pentru că am reușit să cunosc acest sentiment. 17.06.2021 a fost cea mai fericită zi din viața mea, pentru că am reușit să aduc pe lume o minune și pentru că am pus zâmbetul ăsta larg pe fața iubitului meu”, a scris iubita fostului concurent de la „Survivor România” pe pagina sa de Instagram, la scurt timp după ce minunea s-a întâmplat.

Culiță Sterp s-a întors de la Survivor, din Republica Dominicană special pentru a-și vedea fiul și a fi alături de el și de iubita lui proaspătă mămică.

„Am văzut cum arată fericirea , până acum pot spune că am trăit degeaba! 4 kg si 55 de cm, atât are fericirea noastră întruchipată într-un îngeraș de băiat , pe care l-a adus pe lume cea mai frumoasă si cea mai iubită mămică din lume, Daniela Iliescu! Vă iubește tata și o să facă tot ce-i stă în putere să aveți o viața frumoasă și să nu vă lipsească nimic! ❤️”, a fost mesajul postat de cântărețul de muzică de petrecere, în urmă cu câteva zile, pe rețelele de socializare.

Culiță și Daniela s-au gândit deja la un nume pentru copilaș. Mama lui Culiță Sterp, Geta, fericită până peste cap că a devenit bunică pentru a doua oară, a spus că este vorba despre un nume cu însemnătate biblică.

„Mie mi-ar fi plăcut David. David Sterp sună foarte bine. Dar nu cred că va fi ăsta, fiindcă mama şi tatăl său au vrut un altul. Nu-l pot spune, fiindcă aşa mi-a cerut Culiţă şi am să-i respect rugămintea. Pot însă spune că e un nume biblic, din Vechiul Testament. E un nume foarte rar, unii spun că nu l-au mai avut. Numele începe cu ‘M’ și se termina cu ‘N'”, a spus mama Geta Sterp, potrivit cancan.ro.

Foto – Facebook