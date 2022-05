Cristian Piedone, după aflarea sentinței în dosarul Colectiv: „M-au luat nevinovat. Ca pe un câine m-au chinuit!”

În cursul zilei de joi, 12 mai 2022, Cristian Popescu Piedone (59 de ani) a fot condamnat la patru de închisoare cu executare în dosarul Colectiv.

Acesta a avut o primă reacție după aflarea sentinței, postând pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care se declară nevinovat și neîndreptățit de decizia judecătorilor.

Primarul sectorului 5 al Capitalei le-a muțumit apoi celor care i-au fost alături în ultimii ani.

Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați rămas alături în toți anii aceștia grei! Eu merg acum unde mă azvârle statul meu cel românesc! Dumneavoastră, cetățenilor din Sectorul 5, vă doresc sănătate și fericire! Povestea noastră se oprește aici, din păcate. A fost frumos, atât cât ne-au permis, atât cât ne-au lăsat… ! Am dovedit, împreună, că prin muncă se pot face lucruri bune pentru comunitate! Am crezut în visuri, am împlinit visuri! Am dovedit că putem face imposibilul… posibil! Va iubesc! Să ieșiți la vot când vor fi alegeri! Să vă alegeți un primar drept, care să vă respecte! Un primar demn și muncitor, care să vă merite! – a adăugat Piedone.