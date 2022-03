Cât costă benzina și motorina acum în România, după isteria de marți

În cursul zilei de marți, 9 martie, la benzinăriile din România s-au creat cozi uriașe de mașini, după ce în mediul online a apărut un zvon conform căruia prețul benzinei și al motorinei ar urma să crească brusc după miezul nopții.

Informațiile s-au dovedit a fi false, iar autoritățile au dat asigurări că nu există motive reale pentru creșterea prețurilor carburantului la noi.

Nu există motive reale pentru creșteri accelerate de prețuri în România. Țara noastră are stocuri suficiente de carburant. Prim-ministrul Nicolae Ciucă a dispus începerea de controale ample la stațiile de alimentare cu carburant. Guvernul României nu va permite niciun derapaj, nicio tentativă de speculă – arată mesajul purtătorului de cuvânt de la Guvern, Dan Cărbunaru, potrivit digi24.ro .

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a declarat și el că sunt suficiente stocuri de produse petroliere în România, iar panica oamenilor este nejustificată.

România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut aîntâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. Avem suficiente stocuri!