Cum a aflat un ucrainean că familia lui a fost ucisă de soldații ruși

Serhiy și Tetiana Perebyinis se știau de pe vremea liceului, dar au devenit soț și soție câțiva ani mai târziu, după ce s-au reîntâlnit întâmplător într-un club. S-au căsătorit în 2001 și locuiau lângă Kiev cu cei doi copii, Mykyta, în vârstă de 18 ani, și Alisa, în vârstă de 9 ani, și cu cei doi câini pe care îi aveau, Benz și Keks.

După începerea războiului din Ucraina, familia Perebyinis s-a mutat rapid mai aproape de Kiev, în Irpin. Blocul în care locuiau a fost bombardat de ruși, așa că doamna Perebyinis și cei doi copiii s-au adăpostit în subsolul clădirii. Serhiy a fost nevoit să plece în estul Ucrainei pentru a-și îngriji mama bolnavă.

În locul unde se adăpostiseră soția lui Serhiy și copii lui, situația devenea din ce în ce mai alarmantă, zona respectivă fiind în permanență bombardată de trupele rusești. Așa că Tetiana a decis să-și ia copiii să să plece în Kiev. Cei trei și-au făcut bagajele și împreună cu un voluntar al unei biserici locale, Anatoly Berezhnyi (26 de ani), au plecat spre ieșirea din oraș. În cursul zilei de duminică (6 martie) toți patru au fost uciși într-un atac al rușilor.

La scurt timp după tragedie, o fotografie cu trupurile lor neînsufelțite căzute pe asfalt a apărut în mediul online, pe Twitter.

Serhiy Perebyinis a văzut poza și a realizat că cei uciși din imagine erau chiar soția și copiii lui. Bărbatul a recunoscut bagajele și hainele familiei.

Please know their names and read their story. Tetiana Perebyinis, 43, and her two children – Alisa, 9, and Mykyta, 18, – killed by Russian soldiers who deliberately fired mortar shells at #Irpin evacuation route used by civilians.#Ukraine #RussiaWarCrimes https://t.co/Ixy702qbMB pic.twitter.com/fzbVKDpENJ