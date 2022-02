Avion militar ucrainean, cu 14 persoane la bord, prăbuşit în apropiere de Kiev. La scurt timp, a căzut și un elicopter rusesc

Un avion militar ucrainean s-a prăbuşit joi în apropiere de Kiev, cu 14 persoane la bord, a anunţat serviciul pentru situaţii de urgenţă, notează știrileprotv.ro.

PHOTO: Ukrainian military An-26 transport aircraft shot down in the Kyiv region between the village Zhukivtsi and Trypillya of Obukhiv district. There were 14 people on board, 5 people dead. pic.twitter.com/0vRk3PC0MO

5 dintre persoanele aflate la bord au fost declarate decedate imediat. Avionul s-a prăbuşit lângă localitatea Trîpillea, la aproximativ 50 de kilometri în sud de Kiev.

Câteva minute mai târziu, și un elicopter rusesc a fost doborât de armată.

UKRAINE: A Russian helicopter has been shot down in the Kyiv region. At least one parachute can be seen. pic.twitter.com/euG9VVhLAg