Sore a explicat de ce nu se căsătorește cu tatăl fetiței sale

Sore Mihalache, în vârstă de 29 de ani, este una dintre cele mai îndrăgite și plăcute prezențe din showbizz-ul autohton. S-a făcut remarcată în serialul „Pariu cu viața” și apoi și-a continuat cariera muzicală, pe care a îmbinat-o perfect cu viața de familie. Sore este mămica unei fetiție de trei ani, pe nume Erin, însă nici acest aspect nu i-a determinat pe cei doi îndrăgostiți să se grăbească să semneze actele de căsătorie.

Sore a explicat care sunt motivele ezitării: „Sunt mamă, iubită, fiică, artistă. Iubitul meu este Mireca, avem împreună o fetiță de 3 ani, minunată și suntem de peste 5 ani de zile împreună și sunt foarte fericită. Ne-am gândit și la nuntă dar niciunul dintre noi nu este înnebunit după astfel de evenimente. Am parte de ajutorul unei doamne absolut minunate care este parte din familia noastră, efectiv și sunt relaxată și fericită să o știu pe fetiță cu ea și bunicile vin mereu, mama mea și mama lui Mircea, în fiecare zi și programul este ocupat”.

Sore, care anul trecut a dezvăluit că a reușit să slăbească 30 de kilograme mâncând paste, a vorbit acum și despre kilogramele în plus pe care le-a acumulat în timpul sarcinii: „Eu mănânc orice, dar nu mănânc carne. Deloc. Sunt vegetariană pentru că mă simt mai bine. Sunt scorpion. Plâng foarte rar. Nici nu știu când am plâns ultima dată, poate de oboseală și nervi. Acum mă simt cel mai bine dintotdeauna. În sarcină am luat 28 de kilograme. Eram un balon, m-am îngrășat mult de tot, îmi plăcea să mănânc burger, în fiecare seară, câte 2. Nu am ținut nicio dietă” – a mărturisit Sore în emisiunea „Vorbește lumea”.

Sore Mihalache și Mihai Bendeac au avut o relație în urmă cu zece ani, însă puțini își mai amintesc de tumultoasa lor poveste de dragoste. Astăzi, juratul de la Iumor, și artista Sore nu mai au nimic în comun sau, cel mult, mai împart niște amintiri.

Sursă foto: Instagram