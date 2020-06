”Pe măsură ce noul Coronavirus a măturat planeta, lăsând suferință, pierderi și incertitudine în urma lui, ni se reamintește că aceasta nu este prima pandemie globală și, probabil, nu ultima.

Ridicând pădurile și distrugând alte habitate naturale și înlocuind speciile native cu specii domestice și invazive, am deplasat acești agenți patogeni din gazdele lor naturale și am creat o scurtătură pentru ca ei să ajungă la populațiile umane. Am văzut-o în bazinul Amazon, unde decimarea pădurii a dus la o creștere accentuată a cazurilor de malarie. SARS, Ebola și gripa aviară sunt alte astfel de exemple.