Victima unui viol face declarații uluitoare. Polițiștii i-au reproșat că distruge viața violatorului

Victima, în vârstă de 34 de ani, a divorțat de curând și și-a făcut cont de aplicația de dating Tinder. Acolo a cunoscut un bărbat cu doi ani mai tânăr, de care s-a îndrăgostit. Agresiunea, care a avut loc într-o sâmbătă noapte, în casa lui, i-a provocat femii o hemoragie puternică. ”Nu m-a bătut, pentru el cred că totul a fost o chestie sexuală, adică, după ce a terminat, mi-a zis că exagerez, că m-a zgâriat un pic, dar și când îmi dădea palme și m-a strangulat, pentru el a fost un joc sexual.”

”Am fost la o secție de poliție pe lângă el, la Tineretului, am ajuns la șase dimineața. Eu sângeram, aveam nevoie de îngrijiri medicale, așa că m-au dus la Universitar. Acolo, m-au lăsat să stau două ore pe targă, mi-au făcut niște investigații, dar n-am intrat la ginecologie, unde ar fi trebuit să intru. Când am intrat, după două ore, mi s-a spus că trebuie să mergem la IML, că «noi aici nu avem ce să-ți facem». Poliția m-a dus la IML, acolo am dat peste un doctor care a fost ok, singurul cu care am interacționat bine, care a avut empatie”, mai povestește victima. Newsweek notează că, anul trecut, la Spitalul Universitar s-a deschis un centru pilot pentru victimele agresiunilor sexuale, centru în care s-ar acorda îngrijiri medicale și s-ar recolta probe necesare în dosarul penal, tocmai pentru ca victimele să nu mai fie puse pe drumuri între spital și IML. Din câte se pare, acest centru nu mai funcționează.

După vizita la spital și la IML, femeia arevenit la Poliție pentru a depune plângere. Aici a urmat un nou calvar. „Când am vorbit despre asta, au încercat să mă pună cumva la zid. Era clar că nu știau să trateze astfel de cazuri. «Ești sigură că vrei să … că știi ce o să i se întâmple omului ăstuia? Că o să îi distrugi viața?». Apoi, când am dat declarația, pe la 14.00 după-amiaza – deci la 6.00 dimineața m-am dus, la 6.00 seara s-a terminat totul – cel care mi-a luat declarația m-a întrebat: «Dar ești sigură că nu vrei să te răzbuni pe el, că nu faci asta din răzbunare? Niște texte care… «Ești sigură că ești aptă mental să faci chestia asta?». Din cinci polițiști cu care am stat de vorbă, patru au avut o atitudine de genul ăsta, unul singur a fost «de partea mea» și mi-a spus că sigur e recidivist”, spune femeia citata de Newsweek.

La scurt timp, agresorul a fost chemat la secție pentru declarații, iar acesta i-a reproșat victimei că îi distruge viața. A doua zi, femeia a fost chemată din nou la secție ca să i se ia amprente. Atunci le-a cerut polițiștilor un ordin de protecție, având în vedere că violatorul știa unde locuiește și că ea are și un copil. Reacția polițiștilor a fost, din nou, șocantă. ”Efectiv pe unul îl bufnea râsul, când îi spuneam de ordinul de protecție, că nu mă simt în siguranță, și mi-a spus că: și așa v-am citit dosarul și nu aveți nici o șansă. Nici măcar moral nu poate să emită o astfel de judecată, pur și simplu, el trebuia să se ducă prin vecini să vadă cine m-a auzit urlând la 04.00 dimineața. Înțeleg că empatie zero, dar măcar meseria să și-o facă. Și să nu-și dea cu părerea în fața unei victime”, povestește femeia din București.

