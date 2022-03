Mărturia unui soldat rus dezertor: „Ne-am dat seama că acesta este un adevărat război. Eram cu toții în stare de șoc”

Un artilerist ruz dezertor a povestit cum arată războiul din Ucraina prin ochii lui, dar și cum și-a dat seama că nu face exerciții.

Albert Sahibgareev, un soldat rus care a dezertat din războiul din Ucraina, și-a spus povestea pentru portalul de știri Meduza. El are 25 de ani și, angajat fiind în armata Rusiei cu contract, i s-a spus în februarie, când se afla în regiunea Belgorod, la câțiva kilometri de granița cu Ucraina, că bridaga sa făcea „exerciții”.

Soldații din brigadă au tras către zonele unde au primit comenzi să tragă, însă Albert a spus că nu și-a dat seama că de fapt nu făcea exerciții până când nu a început bombardamentul de răspuns din partea Ucrainei. La puțin timp după, a dezertat.

„Nu am fost avertizați despre «operațiunea specială», mergeam doar la exerciții”, a povestit tânărul, citat de Libertatea. „ Am ajuns și am stat, așteptând ceva”. În data de 23 februarie, soldații au primit ordinul de a îmbrăca vestele antiglonț și a nu le da jos, apoi au primit arme automate. De asemenea, o cantitatea de muniție mai mare decât cea folosită la exerciții a fost adusă.

Albert a mai povestit: „Nu ni s-a explicat absolut nimic: a fost doar o sarcină să încărcăm muniția în vehicule și asta e. Au spus că vom schimba locurile de desfășurare a exercițiilor. În fiecare zi căram muniție dintr-un loc în altul. Nimeni nu a înțeles ce se întâmplă. Am crezut că sunt exerciții”.

Soldatul a mai spus că șefii lui au știut din timp despre „operațiunea specială”, dar au ascuns-o de soldați. „Ni s-a spus pur și simplu că va avea loc un marș către acea parte [ucraineană]”, a mai explicat el. „De ce, ei nu spun nimic. Și dacă ți se dă un ordin, trebuie doar să îl urmezi”.

Loviturile de răspuns din partea armatei ucrainene l-a făcut pe Albert să realizeze că ceva nu era bine, după cum a relatat el: „Ne-am dat seama că ceva nu este în regulă. Tragerile de exercișiu nu au loc în apropierea satelor și orașelor rezidențiale, dar au căzut acolo proiectilele noastre. Asta a însemnat că Ucraina a început să se apere și să tragă în direcția opusă”.

„Ne-am dat seama că forțele noastre armate au atacat [Ucraina]”, a mai spus el. „Ne-am dat seama că acesta este un adevărat război. Eram cu toții în stare de șoc. Nu ne-am pregătit cu adevărat pentru asta”. Totodată, a ținut să sublinieze că situația din Ucraina este una complet greșită, pe care el nu o aprobă.

