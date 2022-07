Un șofer român de camion a povestit cum a decurs întâlnirea cu doi ucraineni la Berlin, într-o parcare. Ucrainenii au avut o reacție surprinzătoare când au aflat că șoferul era român.

Șofer român, surprins de atitudinea a doi șoferi ucraineni: „Mi s-a făcut pielea de găină”

Ilie Matei, șofer cunoscut în mediul online drept „Omul Șoselelor”, a povestit pe Facebook cum a decurs întâlnirea lui cu doi șoferi ucraineni, într-o parcare de lângă Berlin. Matei s-a oprit în parcare pentru a se odihni.

„Pe la 11:00 tot ciripeau voci pe lângă cabină. (…) Unul dintre puști îmi zice: «Hello, Rumania!». (…) Îi răspund: «Salut». «Cafe, colega?», zice. (…) Refuz inițial, dar apoi vine cu un pahar de plastic și îmi pune jumătate”, a scris Ilie Matei.

„Mă rodea curiozitate. Zic: «Poland?». «Aaaa, no… Ukraina». «Ooo, forța Ucraina, good job guys!». Atât mi-a fost. Vine celălalt, care vorbea bine engleză, și îmi zice: «România, thank you for ospitality! Thank you for everyting! România and Poland, our brothers! România and Poland help our brothers, thank you, România… Thank you», a repetat de câteva ori chestia asta. A fost cel mai sincer mulțumesc pe care l-am simțit până în ultimul fir de păr. Băi, mi s-a făcut pielea de găină… Nu m știut ce să răspund și am coborât”, a continuat.

„I-am întrebat cum de au putut ieși din Ucraina și au spus că pentru șoferi se poate, mai greu, dar se poate. Oamenii, din puținul lor, că prăjeau câțiva cartofi și niște ouă, au insistat să mănânc cu ei… nu m-au lăsat până nu am gustat”, a completat.

„După vreo două ore au venit și m-au întrebat dacă mă deranjează să pornească motorul că e foarte cald și nu au climă de staționare. Plus că au cabina foarte mică“, a mai povestit Matei.

„Nu a contat că acea cafea era o zeamă lungă și nu prea mănânc prăjeală. Masa oferită de ei bate pentru mine toate restaurantele cu ștaif în care am mâncat cu oameni falși mâncare bine gătită pentru că a lor venea din suflet, asemenea unei melodii care te pătrunde. Nu merit eu recunoștința lor, pentru că nu am făcut nimic pentru ea. Ba din contra, nici nu știu ce reacție aș avea dacă aș fi în postura lor, dar asta îmi va rămâne întipărită mult timp, că puștii ăștia doi sunt ambasadorii ăia pe care mi i-aș dori și pentru noi ca țară“, a mai precizat Ilie Matei.

Postarea lui a devenit în scurt timp virală. A adunat câteva sute de comentarii și peste 6.500 de aprecieri.

Foto: Shutterstock.com