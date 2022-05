Rusia ar vrea să creeze un coridor umanitar pentru a permite navelor cu alimente să iasă din Ucraina

Rusia susține că este pregătită să creeze un coridor umanitar pentru navele care transportă alimente din Ucraina.

Ministrul-adjunct de Externe al Rusiei, Andrei Rudenko, citat de agenția de presă rusă Interfax, a spus că țara sa este pregătită să ofere un coridor umanitar pentru navele care transportă alimente.

Totodată, Andrei Rudenko a spus că Rusia este pregătită să discute despre posibilitatea de a întreprinde un schimb de prizonieri cu Ucraina, după ce prizonierii care s-au predat vor fi condamnați. Oficialii ruși, dar și separatiștii proruși din estul Ucrainei susțin că unii dintre prizonierii de război care s-au predat trebuie judecați pentru crime de război.

În prezent, porturile Ucrainei de la Marea Neagră sunt închise din cauza invaziei ruse. Zeci de tone de cereale așteaptă în silozuri, pentru a fi exportate. Ucraina a cerut ajutor internațional pentru a-și putea redeschide porturile. Rusia a răspuns la cererea Ucrainei spunând că va permite redeschiderea porturilor atunci când se vor revizui sancțiunile împotriva sa.

Totodată, ministrul britanic al Transportului, Grant Shapps, a declarat pentru Sky News că războiul ar putea avea consecințe îngrozitoare și din perspectiva crizei alimentare create, care poate duce la și mai multe decese decât cele cauzate direct de lupte.

Shapps a explicat: „Sunt preocupat în mod special de situația din Ucraina, am văzut această invazie barbară a lui Putin. Ceea ce mă îngrijorează cu adevărat este că am văzut multe vieți pierdute în Ucraina și am putea vedea și mai multe vieți pierdute în alte locuri din lume din cauza penuriei de cereale și alimente, (numărul deceselor – n.r.) ar putea fi chiar mai mare decât viețile pierdute în mod direct în război”.

La rândul său, șeful Programului Alimentar Mondial al ONU, David Beasley, se teme și el că porturile închise din Ucraina din cauza războiului provocat de Rusia agravează o criză alimentară la nivel global.

Foto – 123rf.com