Ministru britanic: criza alimentară provocată de invazia rusă în Ucraina ar putea duce la mai multe decese decât războiul în sine

Lipsa de alimente cauzată de invazia Rusiei asupra Ucrainei ar putea provoca mai multe victime decât războiul, potrivit unui ministru britanic.

Ministrul britanic al Transportului, Grant Shapps, a spus pentru Sky News că invazia Ucrainei de către Rusia poate avea consecințe devastatoare și din perspectiva crizei alimentare, care ar putea să ducă la foarte multe decese.

Grant Shapps a spus la postul britanic: „Sunt preocupat în mod special de situația din Ucraina, am văzut această invazie barbară a lui Putin. Ceea ce mă îngrijorează cu adevărat este că am văzut multe vieți pierdute în Ucraina și am putea vedea și mai multe vieți pierdute în alte locuri din lume din cauza penuriei de cereale și alimente, (numărul deceselor – n.r.) ar putea fi chiar mai mare decât viețile pierdute în mod direct în război”.

Oficialul londonez a explicat că a vorbit cu omologul său ucrainean, Oleksandr Kubrakov, despre tipul de infrastructură care ar putea fi utilizată în vederea transportului de cereale din afara Ucrainei. Trecerea sigură a mărfurilor este esențială.

Ministrul britanic a fost întrebat dacă Marea Britanie va trimite nave militare în portul Odesa de la Marea Neagră pentru a escorta navele care transportă mărfuri în afara Ucrainei. El a răspuns astfel: „Nu pot intra în detalii specifice, există o mulțime de complexități în acest sens, inclusiv apele minate de lângă portul Odesa”.

În prezent, porturile ucrainene de la Marea Neagră sunt blocate de forțele ruse, astfel încât Ucraina nu va putea exporta cerealele pe care le produce. Ucraina a cerut ajutor internațional pentru deschiderea porturilor sale, pe când Rusia a spus că va permite redeschiderea porturilor dacă sunt revizuite sancțiunile împotriva sa.

Cu o săptămână în urmă, ONU a cerut Rusiei să ofere acces în porturile Ucrainei pentru reluarea exporturilor de cereale. Șeful Programului Alimentar Mondial al ONU, David Beasley, se teme și el că porturile închise din Ucraina agravează o criză alimentară la nivel global.

Foto – 123rf.com