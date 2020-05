Duminica de Rusalii se mai numește și Duminica Mare și este una dintre cele mai vechi sărbători creștine, alături de Înviere. În plus, de Rusalii, în România, angajații au zile libere legale.

Rusalii semnificație – Ce sărbătorim de Rusalii

Sărbătoarea de Rusalii are o semnificație importantă. Este cea care încheie ciclul pascal: Învierea, Înălţarea şi Pogorârea Duhului Sfânt. De asemenea, ziua de Rusalii este considerată și ziua întemeierii Bisericii creștine.

Potrivit Noului Testament, la 50 de zile de la Înviere, Duhul Sfânt s-a pogorât în chip de limbi de foc peste cei doisprezece apostoli, dar și peste cei șaptezeci de ucenici. Apostolii au început să vorbească în limbile tuturor neamurilor și să se înțeleagă între ei. Atunci, Sfântul Apostol Petru a vorbit în mijlocul mulțimii, iar 3.000 de oameni s-au convertit la creștinism. Se crede astfel că Cincizecimea este sărbătoarea întemeierii Bisericii Creștine, pentru că cei 3.000 de oameni au alcătuit cea dintâi comunitate creștină din Ierusalim, nucleul Bisericii de mai târziu.

A doua zi de Rusalii este trecută în calendarele românești ca sărbătoare a Sfintei Treimi.

Obiceiuri și tradiții de Rusalii

De Rusalii, există obiceiul ca credincioșii să ducă în biserici ramuri de nuc sau de tei pentru a fi sfințite. Acestea simbolizează limbile de foc ce s-au pogorât peste Sfinții Apostoli. Cu aceste ramuri se împodobesc apoi casele și icoanele, fiindcă se consideră a avea puterea de a alunga spiritele rele. În plus, se crede ca teiul ferește gospodăriile de grindină și de alte fenomene ale naturii.

În Duminica Rusaliilor, preotul şi enoriașii merg pe câmp şi săvârşesc sfeștania – sfinţirea mică a apei. Cu aghiazma aceea se stropesc apoi semănăturile câmpului.

Dansul Călușarilor este una dintre cele mai cunoscute tradiții de Rusalii, întâlnită mai ales în Oltenia. Acest joc este considerat tămăduitor, aducător de sănătate și noroc. Grupați în cete de câte 7-8, călușarii își încep dansul a doua zi de Rusalii. Ei merg din casă în casă pentru a colinda și a alunga spiritele rele. Oamenii obișnuiesc să-i întâmpine pe călușari cu frunze de nuc, pelin, usturoi, apă și sare.

În anumite zone din România, mai ales în Dobrogea, în cea de-a doua zi de Rusalii, există obiceiului ”spălatului pe picioare” cu pelin sau alte ierburi de leac. Se crede că această practică are rolul de a aduce sănătate, atât celor care spală, cât și celor care sunt spălați. În plus, în popor se crede că această tradiție are și rolul de a feri de spiritele rele.

O altă tradiție cunoscută de Rusalii, mai ales în Ardeal, poartă numele de “Împănatul boului”. Obiceiul constă într-o adunare ce se desfășoară pe ulițele satului. Personajul principal este un bou împodobit cu fel și fel de ornamente din flori.

Tot în Ardeal, se practică obiceiul numit “udatul nevestelor”. Pentru ca femeile să rămână sănătoase și frumoase în tot restul anului, tradiția spune că acestea trebuie stropite cu apă.

Se ung ușile cu usturoi pentru ca așa casa va fi păzita de rele si ghinion tot restul anului. Și ramurile de tei au o simbolistica aparte in aceasta sărbătoare și decorează casele alături de cele de nuc.

Ce nu se face de Rusalii: superstiții din popor

Una dintre superstițiile legate de Rusalii este aceea că nu trebuie să speli și nici să muncești în aceste zile. Se spune în popor că acela care nu va respecta sărbătoarea Rusaliilor va avea de-a face cu ielele, spirite malefice, care provoacă boala denumită popular “luat din Rusalii”.

De Rusalii nu e bine să mergi la câmp, pentru că ielele te pot prinde și pedepsi.

Nu se intră în vie, nu se merge în locuri pustii, pe lângă păduri sau fântâni, fiindcă te poți întâlni cu spiritele rele.

Începând cu ziua de Rusalii, timp de 9 săptămâni, se culeg ierburile de leac

Nu e bine să te cerți în această zi, fiindcă vei fi “luat de Rusalii”.

Potrivit suspertisțiilor din popor, de Rusalii este bine să porți asupra ta frunze de nuc sau de tei, sfințite la biserică, pentru a fi ferit de spiritele rele.

