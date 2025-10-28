Cu ce avere a rămas medicul Ștefania Szabo după ce a divorțat de fostul soț. Cei doi s-au dat în judecată reciproc 

Ștefania Szabo, medic în vârstă de doar 37 de ani, s-a stins din viață la scurt timp după terminarea turei de noapte. Era cunoscută și apreciată atât de colegi, cât și de pacienți, pentru profesionalismul și dedicarea cu care își îngrijea pacienții. Acum, ies la iveală noi detalii despre viața personală a directoarei medicale din cadrul Spitalului Județean Buzău. Iată cu ce se confrunta în viața ei privată.

Cu ce a rămas directoarea medicală Ștefania Szabo după divorț

Ștefania Szabo era directoarea medicală a Spitalului Județean de Urgență Buzău și a fost găsită fără suflare marți dimineață, 28 octombrie, de către un coleg. Aceasta a fost găsită în Camera de Gardă a spitalului și momentan nu se cunoaște cauza decesului. Prima ipoteză ar fi că tânăra de 37 de ani era epuizată fizică, iar colegii ei au spus că a făcut mai multe gărzi, pe lângă obligațiile pe care le avea în spital.

Acum, ies la iveală mai multe informații despre viața profesională și privată a Ștefaniei Szabo. Pe plan personal, medicul a avut parte de mai multe momente dificile, inclusiv un divorț la începutul anului. La finalul lunii ianuarie, Ștefania Szabo l-a dat în judecată pe fostul soț, un ofițer de poliție judiciară, cerând să revină la numele de dinaintea căsătoriei.

La rândul său, bărbatul a dat-o în judecată pentru a recupera bunurile care erau pe numele lui. Conform informațiilor din dosar, căsătoria a fost încheiată pe data de 18.05.2019, iar actele de lichidare a regimului matrimonial al comunității legale și convenția matrimonială au fost încheiate pe 12.10.2021.

Conform declarației de avere, Ștefania Szabo avea o casă de 135 m pătrați și un teren intravilan de 74 de metri pătrați în Buzău, ambele proprietăți fiind achiziții făcute în anul 2021.

Ea avea și o cotă de 1/4 dintr-un apartament de 65 de metri pătrați din București, care era moștenit de la familie, două autoturisme și suma de 3.200 de lei în conturi.

Medicul Ștefania Szabo era în burnout, conform colegilor

După tragedie, colegii Ștefaniei au făcut dezvăluiri despre viața acesteia. Una dintre colegele sale a spus că medicul alegea să rămână la spital de multe ori, în ciuda oboselii.

„Este foarte adevărat că este unul din medicii foarte implicați. Cu siguranță că, pe fond de oboseală, presiunea, stresul… Cumva, posibil să fi cedat. Este foarte posibil orice, chiar și un burnout”, a declarat Sorin Pătrașcu, managerul spitalului.

