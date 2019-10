Tehnica japoneză prin care poți spune adio insomniei

Un somn bun și odihnitor ar trebui să fie un pas firesc în rutina oricărei persoane care ține la sănătatea sa – dar dacă insomnia își arată colții, e mai ușor de zis decât de făcut.

Tehnica japoneză de moon breathing (respirație a lunii) promite să îmbunătățească însă viața oamenilor care se confruntă cu insomnia. Aceasta a fost descrisă în cartea „Kaizen: The Japanese Method for Transforming Habits, One Small Step at a Time”, scrisă de Sarah Harvey, și presupune calmarea rapidă a minții, pentru a opri valul de gânduri și frământări care te inundă înainte să adormi.

„Pentru acele dăți când nu puteți dormi, voi împărtăși cu voi un exercițiu scurt de respirație, care pe mine mă ajută când este ora 03:00 a.m. și mintea mea este inundată de gânduri fără sens”, a scris Harvey, conform Elle.

Tehnica în sine presupune să respiri doar prin nara stângă. Poate să pară ciudat, dar s-ar crede că partea stângă a corpului ar fi asociată cu sistemul nervos, astfel încât această tehnică de respirație ar ajuta la un somn mai calm și mai odihnitor. Tot ce trebuie să faci este să te întinzi pe spate, să îți închizi ochii și să îți folosești degetul drept pentru a-ți apăsa încet nara dreaptă. Respiră prin nara stângă, apoi apas-o ușor cu degetul și lasă aerul să iasă prin nara dreaptă. Dacă după câteva minute de repetiție a acestui exercițiu nu simți că te ia somnul, încearcă să repeți, dar de data aceasta inversând nările (inspiri pe nara dreaptă, expiri pe cea stângă).

