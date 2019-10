(P) Vitamine și minerale esențiale pentru oase și dinți puternici

În perioadele cu pusee de creștere – acestea nu apar doar la sugari, ci și la copii mai mari, chiar la adolescenți – și în perioadele cu activitate fizică intensă, un supliment cu Calciu, Magneziu și Vitamina D3 este foarte important pentru dezvoltarea armonioasă a organismului.

La ce ajută calciul, magneziul și vitamina D3

Dintre toate mineralele necesare organismului uman, Calciul este prezent în corpul nostru în cantitatea cea mai mare. Peste 99% din acest calciu este prezent în oase și dinți și știm cu toții că un aport de calciu suficient contribuie la sănătatea acestora. Mai puțin cunoscut, însă, este rolul acestui mineral în alte procese importante ale organismului. Aproximativ 1% din calciul prezent în corp se regăsește în sânge. Acesta contribuie la buna funcționare a vaselor de sânge, la secreția hormonală și enzimatică, dar și la transmiterea semnalelor prin sistemul nervos.

Atunci când îi oferi copilului un supliment de calciu, Vitamina D3 este esențială pentru absorbția lui, dar și pentru menținerea concentrațiilor normale de calciu din sânge. Așadar, vitamina D3 e și ea foarte importantă pentru dinți sănătoși și oase puternice. În ce privește magneziul, acesta este esențial în perioadele de solicitare fizică intensă. El reduce oboseala și previne extenuarea, ajută la buna funcționare a sistemului nervos și muscular și contribuie la menținerea unei stări psihice bune. În lipsa acestui mineral pot apărea crampe musculare și stări de nervozitate, acestea fiind cele mai cunoscute efecte ale carenței de magneziu.

Ce alte minerale și vitamine le sunt necesare copiilor în creștere

Pe lângă Calciu, Magneziu și Vitamina D3, copiii aflați în plin proces de creștere au nevoie de Zinc, Mangan și Vitamina C. Aceasta din urmă este binecunoscută pentru importanța ei în menținerea imunității, dar are și alte roluri importante în organism. Ea contribuie la formarea colagenului pentru funcționarea optimă a sistemului osos, a articulațiilor, dinților și gingiilor. În plus, reduce oboseala și menține tonusul psihic. Zincul menține sănătatea oaselor, dar sprijină foarte mult și vederea, în timp ce manganul protejează celulele împotriva stresului oxidativ.

Ce este Doppelherz® aktiv Calciu + Magneziu + D3 ?

Toate mineralele și vitaminele de mai sus sunt prezente acum într-un singur produs ușor de administrat copiilor începând de la trei ani. Doppelherz® aktiv Calciu + Magneziu + D3 conține o combinație optimă de calciu, magneziu, zinc, mangan și vitaminele D3 și C, fără a avea lactoză sau gluten, substanțe care pot provoca reacții adverse copiilor intoleranți. Datorită formei lichide și gustului delicios de portocale, se administrează foarte ușor. Între 3 și 12 ani, 10 ml pe zi sunt de ajuns. De la 12 și până la 18 ani, este nevoie de două doze a câte 10 ml în fiecare zi. Astfel, este suplimentul ideal pentru oase și dinți puternici, contribuind și la o imunitate crescută. Pentru copiii activi, gama Doppelherz® conține și alte suplimente care sprijină dezvoltarea armonioasă a organismului și asigura doza de energie atât de necesară: Doppelherz Omega-3 Family Sirop – pentru întreaga familie, bogat în acizi grași Omega-3 și Doppelherz aktiv Omega-3 + Vitaminele A,D,E,C – capsule masticabile – un amestec echilibrat de ulei de somon cu valoroși acizi grași DHA și EPA, precum și o combinație eficientă de vitamine: Vitamina A pentru o vedere normală, Vitamina C pentru reducerea oboselii, Vitamina D pentru o creștere armonioasă și Vitamina E, care previne apariția infecțiilor.

