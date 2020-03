Epidemia de coronavirus. Medic psihiatru, sfaturi pentru a rezista în autoizolare

În contextul epidemiei de coronavirus, românii sunt sfătuiți să stea, pe cât posibil, în case, pentru a evita riscul răspândirii virusului. Pentru majoritatea românilor, izolarea la domiciliu este o adevărată provocare din punct de vedere psihic.

Psihiatrul Gabriel Diaconu a vorbit, într-un interviu pentru digi24.ro, despre rutina pe care fiecare dintre noi ar trebui să o aibă în perioada statului în case.

Potrivit medicului psihiatru, la nivel individual, este imposibil să putem trece peste această perioadă fără să fim afectați, din punct de vedere psihic.

, a spus Diaconu.

Specialistul a continuat cu o serie de măsuri pe care fiecare dintre noi ar trebui să le ia zilele acestea cât ne aflăm în permanență în domicilii. Este vorba despre câteva chestiuni concrete care pot fi făcute pentru a trece mai ușor peste perioadele de izolare la domiciliu:

“1. La fel cum recomandă și OMS, oamenii trebuie să se abțină de la „cutreieratul” pe internet. Internetul este plin de informații, majoritatea false. Maximum două-trei ore pe zi de navigat pe internet este suficient, de preferat la începutul și la sfârșitul zilei.

2. Oamenii trebuie să-și facă o rutină zilnică de nutriție, de exerciții fizice și de relaxare (fie prin muzică, fie prin lectură, fie prin joc).

3. Foarte importantă este păstrarea legăturii cu cei dragi prin intermediul telecomunicației.

4. Practicarea unei forme de spiritualitate. Oamenii vin în multe forme de organizare a credinței și, în cele din urmă, cred că nu suntem doar animale sau numere, suntem și suflete. Iar pentru că unii oameni trăiesc cu spaimă, este important să-și aducă aminte de umanitatea din suflet.

5. Practica speranței. Nu în sensul în care îți repeți obsesiv că o să fie bine, ci în sensul în care te gândești la acele lucruri care sunt fundamentale, bune și productive pentru tine. Trebuie să ne reamintim cine suntem și de unde am venit. Fiecare dintre noi are bunici sau părinți care au trecut prin catastrofe (războaie, cutremure etc.). Chiar dacă nu este un imanic vizibil, nu înseamnă că noul coronavirus este mai mai puțin periculos. Este momentul să ne trăim timpul acesta istoric cu demnitate”, a încheiat Gabriel Diaconu.

sursa foto – 123rf.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro