De ce ne îngrașam în timpul pandemiei de coronavirus. Răspunsul experților

Tot mulți oameni se plâng că stresul generat de pandemia de coronavirus și sedentarismul au dus la acumularea kilogramelor nedorite. Potrivit experților, există, se pare, și o legătură mai puțin știută dintre starea emoțională pe care o avem în această perioadă și imposibilitatea de a slăbi și de a ajunge la silueta mult visată.

Ela Crăciun a dezbătut acest subiect cu Cerasela Rogen, coach de transformare personală, în cadrul unei noi transmisii live pe pagina ei de socializare. Vedeta a aflat de la Cerasela Rogen cum frica alimentează celulele corpului cu cortizol, iar emoțiile negative acumulate de-a lungul timpului ne pot transforma în victime ale dependențelor de orice fel.

„Stresul prin care trecem în această perioadă, frica, lipsa de interacțiune, este în strânsă legătură cu acumularea de kilograme. Atunci când trăim în frică, stocăm foarte mult cortizol. Cortizolul ne face să ne fie foame permanent. E o foame emoțională care ne face să mâncăm mai mult decât corpul nostru are nevoie. E important să ne deconectăm de la tot ceea ce ne aduce emoții negative. Să nu trăim nici cu regretele trecutului, nici cu fricile viitorului. Să trăim în prezent și să ne înconjurăm de lucruri care ne fac bine”, a declarat Cerasela Rogen în transmisia live realizată de Ela Crăciun pe pagina ei de socializare.

Rogen a mai explicat cum memoria celulară fizică (subconștientul) stochează informații despre trăirile și emoțiile mamei, încă din perioada în care ne aflam în pântecul acesteia. Aceste emoții ne afectează modul de gândire și comportamentul de mai târziu.

„Ceea ce numim subconștient și nici nu ne dăm seama, este memoria celulară fizică, care stochează încă din sarcină. Sarcina este perioada cea mai importantă pentru formarea personalității de mai târziu a bebelușului. Dacă suferă mama, descarcă fără să știe hormoni de suferință, cortizol, copilului. Fetusul este foarte vascularizat și primește tot: oxigen, hrană, dar și toate emoțiile tale sub formă de hormoni. Tot răspunsul corpului fizic de a vrea în exces alcool, mâncare, jocuri de noroc, dulciuri, etc. are la bază aceste emoții stocate. Am descoperit recent metoda „Soul Response”, adică ”Răspunsul Sufletului”, care răspunde prin corp. Este o metodă veche, foarte interesantă prin care corpul ne răspunde care răni sunt stocate din cauza cărora te îngrași sau ai alte dependențe. Sunt răni din trecut pe care nu le-am vindecat la timpul potrivit, care s-au stocat undeva în celulele noastre, iar acum ne împiedică să evoluăm. Uităm că dependența cu care ne confruntăm vine dintr-o emoție stocată. Dacă nu rezolvi cauza pentru că nu o cunoști, te vei întoarce de fiecare dată acolo de unde ai plecat. Dacă rezolvi doar dependența, nu și cauza ei, cu siguranță o vei înlocui cu altă dependență. De asta dacă vrei să te lași de fumat, te apuci de mâncat și tot așa. Suportul este foarte important în orice proces de schimbare. Noi, ca oameni, avem nevoie de alți oameni și de susținerea lor. Am supraviețuit ca specie atâtea mii de ani tocmai fiindcă nu am fost singuri. Cea mai mare pedeapsă este să fii lăsat singur. Încă din cele mai vechi timpuri. Așa că susținerea grupului este esențială”, a adăugat specialistul.

