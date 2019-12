Cum să recunoști semnele de răceală sau gripă

Iarna, pericolul de a te confrunta cu o răceală sau o gripă este mult mai mare, iar dacă nu te protejezi sau ignori simptomele, acestea se pot agrava. Există diferențe între răcelile comune și gripă, însă ambele sunt cauzate de virusuri care se dezvoltă într-un climat uscat. Șansele ca acestea să ajungă la tine cresc oricând intri în contact cu oameni deja afectați, mai ales în mijloacele de transport în comun, la muncă sau în supermarket. Iată cum să recunoști semnele și cum să faci diferența între cele două afecțiuni:

Răceala comună

Răceala apare atunci când intri în contact cu rinovirusul, însă există în jur de 200 de virusuri care provoacă această afecțiune în organism. Răceala afectează sistemul respirator superior și simptomele se manifestă la nivelul nasului, gâtului și plămânilor. Orice persoană poate veni în contact cu virusurile care provoacă răceala prin contact direct, adică dacă stau în proximitatea unei persoane bolnave care strănută sau tușește sau prin atingerea suprafețelor unde se află virusurile. Momentul în care duci mâna la nas sau la gură este cel în care acestea au acces spre organismul tău.

Simptomele unei răceli sunt următoarele: rinoree, dureri în gât, tuse, strănuturi și nas înfundat. Febra apare rar în cazul adulților, fiind mai des întâlnită la copiii. O răceală comună durează în jur de o săptămână, dar poate să treacă peste pragul de două săptămâni. Este recomandat să ceri sfatul medicului dacă nu se ameliorează după o perioadă de șapte-zece zile.

Unul dintre cele mai cunoscute mituri despre răceală este că aceasta s-ar declanșa atunci când ți-e frig sau dacă ieși din casă cu părul umed. Așadar, atunci când cauți geci si paltoane de dama sau cand vrei sa le porți la ocazii speciale și ți-e teamă că nu sunt potrivite pentru temperatura de afară, nu îți fie frică de răceală și bucură-te de ele dacă te simți confortabil. Temperatura scăzută nu face altceva decât să crească vulnerabilitatea organismului, nu este cea care provoacă răcelile.

Gripa

Aceasta apare cel mai des în perioada de toamnă-primăvară, cu apogeu în lunile de iarnă. La fel ca răceala, aceasta se manifestă dacă intri în contact cu virusuri. Acestea sunt de tipul A, B și C, iar în fiecare an tulpina care afectează organismul oamenilor se schimbă. Vaccinurile sunt cea mai bună metodă de a preveni boala, iar acestea sunt dezvoltate pentru tulpina specifică din fiecare an.

Gripa le poate fi fatală persoanelor cu imunitatea compromisă și celor în vârstă, dar și altor categorii vulnerabile cum sunt precum copiii. În cazul gripei apare și febra la majoritatea oamenilor, inclusiv la adulți. Alte simptome includ: dureri de încheieturi, de gât și de cap, frisoane, tuse seacă, oboseală îndelungată, dureri musculare grave. Gripa avansează repede și semnele se agravează destul de repede, iar aceasta se poate transforma în afecțiuni mai grave precum pneumonia. Este important să recunoști gravitatea stării de sănătate cât mai repede, pentru ca tratamentul primit de la medic să-și facă efectul. Prezența unor alte boli precum diabetul, afecțiunile cardiace sau virusul HIV fac organismul mult mai sensibil la efectele gripei și trebuie să contactezi cât mai repede medicul pentru a primi tratamentul adecvat.

Cum să te protejezi

Cel mai important este să eviți cât mai mult posibil să intri în contact cu virusurile care cauzează răceala. Spală-te pe mâini cât mai des folosind săpun antibacterian și evită să-ți atingi ochii sau gura când ai mâinile nespălate. Dacă ești în oraș, în troleibuz sau tramvai, folosește un gel dezinfectant pentru a te proteja. Nu intra în contact cu cei bolnavi și vaccinează-te împotriva virusului gripal în perioada toamnă-iarnă. Dacă răcești, este recomandat să stai la rândul tău departe de cei sănătoși și să eviți pe cât posibil să mergi la birou sau în magazine, pentru a nu da mai departe virusul. Odihna este un remediu bun pentru răceală sau gripă, așa că fă-te comodă acasă câteva zile, dacă te simți rău.

Nu ignora semnele de răceală și gripă și bucură-te de o stare de sănătate ideală pentru ieșiri în aer liber, chiar și în sezonul răcoros. Alergatul și sportul la temperaturi scăzute îți vor întări sistemul imunitar și te vor ajuta să te vindeci mai repede în cazul în care intri în contact cu virusuri specifice sezonului rece.

