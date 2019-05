Cel mai mare eveniment de fitness al verii, te asteapta pe 22 iunie, pe rooftop-ul Bucuresti Mall

Evenimentul este organizat de MUSIC & CYCLING™, si face parte din caravana The Movement Manifesto.

Pe 22 iunie, nu rata primul eveniment LES MILLS™, din Romania! Legendarele antrenamente BODYPUMP®, LES MILLS GRIT CARDIO® si BODYCOMBAT®, muzica unica, in stare sa electrizeze mii de oameni din marile capitale ale fitness-ului mondial, vin pe rooftop-ul Bucuresti Mall.

Ingredientele maratonului de fitness din 22 iunie – sport cu instructori de pe marile scene internationale, muzica live, emotie, adrenalina, tombole cu superpremii si numeroase alte surprize, toate atent imbinate, intr-un spectacol absolut, marca MUSIC & CYCLING™.

Traieste la inaltime fascinatia sportului si a muzicii!



Inscrieri la eveniment, plus programul complet al zilei de 22 iunie, pe www.musicandcycling.ro



LES MILLS™ este cel mai mare furnizor de concepte si programe de group fitness, din lume.

5 instructori internationali, presenteri pe marile scene de fitness ale lumii, vor intra in actiune pe 22 iunie.

Cei 5 instructori vor aduce in fata publicului 3 dintre cele mai populare programe LES MILLS: BODYPUMP®, GRIT CARDIO® si BODYCOMBAT®.

Hanna Lundh vine din Suedia, si este LES MILLS Trainer specializat in BODYCOMBAT®, BODYJAM®, GRIT® SERIES, BODYBALANCE®, BODYATTACK® si CXWORX®. Pasiunea ei pentru miscare si felul in care stie sa se bucure de tot ceea ce face, sunt de-a dreptul contagioase. “Cele mai frumoase momente sunt acelea pe care le imparti cu oameni care simt si gandesc la fel ca tine!”, spune Hanna.

Szymon Wesołowski este LES MILLS Trainer specializat in BODYPUMP®, BODYCOMBAT®, GRIT®SERIES and CXWORX®. De 6 ani, se ocupa si de pregatirea instructorilor Les Mills, pe care ii motiveaza in cursa pentru excelenta.

Cristina Constantinescu (Kiki) activeaza in industria fitness-ului de peste 10 ani. Este International Fitness Presenter si LES MILLS Trainee, in BODYCOMBAT®. Extrem de carismatica, adora sa aduca pe scena experienta si vibratia ei pozitiva. Pregatiti-va pentru o explozie de energie!

Stelian Constantin este LES MILLS Trainer specializat in BODYPUMP®. Ambitios, mereu gata de noi provocari, Stelian pune suflet si farmec personal, in tot ceea ce face.

Stefan Cusursuz este LES MILLS Trainer specializat in BODYPUMP® si CXWORX®. Este pasionat de antrenamentele de fitness, si de orice tip de miscare in stare sa imbunatateasca stilul de viata si sa aduca bucurie.

BODYPUMP® – from strength to strength

Este un antrenament cu greutati, cu larga adresabilitate. Aceasta forma de antrenament te va ajuta sa devii mai puternic, aducandu-ti reale beneficii, atat in procesul de slabire, cat si in cel de tonifiere. Integrarea unor greutati usoare si moderate, precum si numeroasele repetari ale secventelor de lucru, fac din BODYPUMP® un antrenament care se adreseaza musculaturii in ansamblu.

Construieste rezistenta!

Sculpteaza si tonifiaza!

Activeaza toate grupele musculare majore!

LES MILLS GRIT CARDIO® – lead or follow?

Este un antrenament HIIT (high-intensity interval training), de 30′, care imbunatateste capacitatea cardiovasculara si viteza, maximizand consumul caloric. Profilul GRIT CARDIO® foloseste o varietate de exercitii cu greutatea propriului corp, imprimandu-le intensitatea de care e nevoie pentru a obtine rezultate rapide. Ingredientele infailibile ale retetei GRIT Cardio = HIIT + muzica unica + antrenori care iti vor ghida si inspira urmatoarea miscare, pana la ultima picatura de energie.

BODYCOMBAT® – lose excuses, find results!

Este un antrenament exploziv, non-contact, inspirat din artele martiale. Vei lovi cu pumnul, cu palma si cu piciorul, pe drumul catre un nivel superior de agilitate si forta. O sesiune de antrenament inseamna pana la 740 de calorii consumate, cu miscari preluate din Karate, Box, Kung Fu, Taekwondo, Muay Thai si Capoiera. Renunta la inhibitii, scoate-ti la iveala spiritul de luptator, si traieste spectacolul BODYCOMBAT® , ca un adevarat campion!

In deschiderea maratonului de fitness din 22 iunie, participantii se vor putea bucura de o „provocare pe biciclete”: 3 ore de cycling, alaturi de doi dintre cei mai iubiti instructori de indoor cycling, din Romania: Iulian Panait (sportiv de performanta, multiplu campion balcanic si, vreme de zece ani, recordman national la atletism, in prezent Personal Trainer, Group Fitness Trainer si Schwinn Cycling Gold Level Instructor), si Alex Muresanu (sportiv de performanta, fost jucator profesionist de bashet, cu peste zece ani de experienta in industria fitness-ului, in prezent Personal Trainer, Group Fitness Trainer si Schwinn Cycling Gold Level Instructor).

Inscrieri la eveniment, plus programul complet al zilei de 22 iunie, pe www.musicandcycling.ro