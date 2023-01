La început de an oamenii își crează o listă cu rezoluții, majoritatea alegând să slăbească și să meargă mai des la sală. Însă nu mulți știu că cea mai mare realizare pe care o pot face pentru ei atunci când vine de sănătatea lor este renunțarea la alcool.

Un medic din Marea Britanie a dezvăluit ce se întâmplă în organismul unui om atunci când renunță la alcool timp de o lună.

Ce se întâmplă în organismul tău dacă nu mai consumi alcool timp de o lună

După ce în luna decembrie oamenii iau câteva kilograme în plus și fac mici excese chiar și cu alcoolul, începutul noului an este dedicat schimbărilor și a unui stil de viață sănătos. În timp ce unele persoane aleg să meargă la sală, altele intră la regim. O altă categorie alege să renunțe la alcool. Fără a ști, de fapt, ce efecte benefice are asupra corpului uman abstinența de al alcool.

Dr Preethi Daniel de la Clinica London Doctors a explicat care sunt beneficiile renunțării la alcool pentru o lună.

În primele zile ale lunii există posibilitatea să experimentezi inabilitatea de a dormi profund și mici deshidratări. Acesta ar putea fi un semn că trupul tău trece prin retragerea de la dependența de alcool, notează The Independent.

Însă nu există niciun dubiu că reducerea alcoolului sau renunțarea completă la acesta face foarte mult bine sănătății.

Ficatul are nevoie, în general, în jur de 4-6 săptămâni pentru a se reface după ce ai consumat o perioadă mai lungă alcool.

De asemenea, după această lunăp de abstinență, pielea ta va fi mai luminoasă, iar somnul mult mai odihnitor.

Citește și: Cu ce aliment poți înlocui carnea pentru a slăbi rapid. E mai ieftin și în topul consumului la români

Citește și: Alimente care nu îngraşă, indiferent cât mănânci!

Citește și: 5 trucuri care ne pot scăpa de dependențele alimentare

Citește și: Top 10 simptome care pot anunța un infarct miocardic

Beneficiile renunțării la băuturile alcoolice

După aceste săptămâni fără alcool, te vei trezi mult mai odihnit și mai plin de energie.

Alcoolul este un factor al deshidratării – mai exact, consumul de alcool conduce la pierderea a de patru ori mai mult lichid decât cantitatea consumată.

Astfel, după doar o săptămână, vei avea o stare de spirit mult mai bună și te vei putea concentra mai ușor.

De asemenea, întrucât nu vei mai avea probleme cu deshidratarea, și pielea ta va arăta mult mai bine.

Medicul britanic a explicat că renunțarea la alcool întărește sistemul imunitar, iar funcția hepatică va crește semnificativ.

Și pentru că renunțarea la alcool poate fi câteodată mai dificilă, dr Daniel a oferit câteva sfaturi pentru a trece ușor peste luna de abstinență.

Asigurați-vă că beți suficiente lichide pentru a vă menține corpul hidratat, consumați un pahar de apă înainte de a merge la somn pentru a vă asigura că vă veți trezi fresh.

Luați mese regulate, pline de nutrienți și înlocuiți alcoolul cu băuturi alternative, precum cele pe bază de lămâie.

Sursă foto: Profimedia