ANSVSA: Coronavirusul nu poate supraviețui pe alimente

Reprezentanții de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor au subliniat că nu există dovezi științifice care să arate că alimentele neambalate pot servi drept o sursă de infectare cu COVID-19, după cum relatează Agerpres.

ANSVSA a adus aceste informații după ce pe mai multe posturi TV a rulat un post publicitar mincinos, care susținea că zilnic ar apărea aproximativ 500 de cazuri noi de COVID-19 din cauza consumului de pâine neambalată. DSU a cerut CNA-ului să elimine spotul în cauză.

„Nu există dovezi ştiinţifice că alimentele sunt o sursă probabilă sau o cale de transmitere a virusului, aşa cum, de altfel, este menţionat şi în ghidurile pentru industria alimentară elaborate de FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)/WHO (World Health Organization) şi EFSA (European Food Safety Authority), publicate în luna aprilie a anului trecut”, subliniază ANSVSA, după cum arată Libertatea.

Mai mult, ANSVSA a considerat că nu este nevoie de reglementarea suplimentară a comercializării produselor de panificație neambalate, după cum sugera postul publicitar

În cadrul spotului erau menționate numele a două instituții: Autoritatea pentru Protecția Consumatorului și ANSVSA. Cele două instituții au comunicat oficial că se dezic de acest material și de ceea ce conține.

Foto: 123rf.com

