Ai decis că vrei să rămâi însărcinată până la finalul anului? Recomandări pentru perioada de preconcepție

Programează-te pentru câteva analize de sânge

Toate cuplurile care se hotărăsc să aducă pe lume un copil ar trebui să își facă, obligatoriu, și analize de sange, spun medicii. Determinarea Rh-ului și a grupei de sânge e crucială. În cazul în care medicul descoperă că Rh-ul tău e negativ, iar cel al partenerului tău e pozitiv, sarcina va trebui să fie monitorizată mult mai atent. De asemenea, incompatibilitatea de Rh poate duce la malformații congenitale, diverse forme de retard sau chiar la moartea copilului. Analizele de sânge mai pot determina și riscul apariției unor boli genetice precum sindromul Down, epilepsie, diverse anomalii congenitale și așa mai departe.

Asigură-te că urmezi o dietă sănătoasă

În perioada de preconcepție medicii recomandă viitoarelor mămici să fie foarte atente la dieta zilnică. Pentru ca viitoarea sarcină să fie lipsită de probleme e bine să adopți o dietă bogată în vitamine și nutrienți. În plus, dacă medicul îți recomandă, poți să începi să iei și suplimente prenatale. De asemenea, ar fi o idee bună ca, dacă bei cafea, să începi să renunți, treptat-treptat, la ea; cofeina poate afecta negativ sarcina. Același sfat e valabil și pentru tutun și consumul de alcool: ar fi bine să încerci să le eviți în timpul sarcinii.

Estimează corect bugetul și costurile

În perioada de preconcepție, dar și după ce vine pe lume bebelușul, vei avea nevoie de fonduri financiare suplimentare pentru haine, amenajarea camerei, jucării și diverse alte cheltuieli care vor apărea pe parcurs. Tocmai de asta e bine să faci câteva calcule estimative și să vezi unde te situezi. Ideal ar fi să ai o asigurare medicală care să acopere consultațiile prenatale, testarea, dar și nașterea bebelușului. Cu toate astea, dacă nu îți ies calculele nu ai niciun motiv să te impacientezi. Pe parcurs, deciziile potrivite te vor ajuta să reglezi din mers variabilele financiare.

Pleacă într-o vacanță

La prima vedere poate părea că acest sfat nu are ce căuta în această listă, însă dacă iei în considerare faptul că după venirea pe lume a bebelușului va trebui să stai tot timpul lângă el, o să constați că ACUM e cel mai bun moment să pleci într-o vacanță. În momentul în care cel mic va fi lângă tine va fi foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să organizezi o astfel de escapadă. Pe lângă toate astea, zborurile nu sunt indicate atunci când ești însărcinată. În plus, există mari șanse ca dintr-o vacanță de vis să vă întoarceți acasă în formula dorită: în trei. Succes!

