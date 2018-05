Richard Gere se întoarce în televiziune după 30 de ani

Actorul american Richard Gere a anunțat că va juca într-un serial de televiziune, acesta fiind primul său rol de acest gen din ultimii 30 de ani.

Filmările pentru serialul „MotherFatherSon”, care va avea opt episoade, vor începe vara aceasta în Londra și Spania, relatează Hollywood Reporter.

Two. Din distribuţie vor mai face parte Helen McCrory („Peaky Blinders”, „Harry Potter”) şi Billy Howle („Witness for the Prosecution”, „On Chesil Beach”).

„Sunt aproape 30 de ani de când nu am mai lucrat în televiziune”, a afirmat Gere prin intermediul unui comunicat.

În acest serial, actorul va juca rolul lui Max, un om de afaceri american, care deţine o companie media ce are filiale în Londra şi alte oraşe din lume.

McCrory va juca rolul lui Kathryn, o moştenitoare britanică care i-a fost soţie lui Max, iar fiul lor în vârstă de 30 de ani, Caden (Howle) conduce ziarul din Marea Britanie al tatălui lui şi are toate şansele să calce pe urmele lui şi să devină unul dintre cei mai puternici oameni din lume. Însă Caden are un stil de viaţă auto-distructiv, iar asta ar putea avea consecinţe grave în viitorul familiei, al imperiului media şi al ţării.

Printre rolurile majore interpretate de Richard Gere, în vârstă de 68 de ani, se numără prestaţiile sale din “American Gigolo”, de Paul Schrader, şi “Ofiţer şi gentleman”, de Taylor Hackford – care i-a adus prima nominalizare la Globurile de Aur; interpretarea din drama din era jazz-ului “Cotton Club”, de Francis Ford Coppola; rolul personajului negativ Mike Figgis din “Afaceri interne”; milionarul romantic Edward Lewis din comedia romantică “Frumuşica/ Pretty Woman”, care i-a adus a doua nominalizare la Globul de Aur. Lor li se adaugă rolurile din drama romantică “Sommersby”, de Jon Amiel, musicalul “Chicago” – pentru care a câştigat un Glob de Aur – şi “Dr. T şi femeile”, un delicat studiu al relaţiilor, regizat de Robert Altman.

