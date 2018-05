Richard Gere, acuzat de furtul unui proiect cinematografic

Doi producători, Scott și Anna Elias, l-au acuzat pe Richard Gere că a vrut să le fure proiectul cinematografic la care au lucrat împreună timp de 8 ani.

Chemarea în judecată sub acuzația că ar fi încercat să fure un proiect cinematografic vine la câteva zile după ce actorul american i-a dat în judecată pe cei doi producători pentru șantaj, informează hollywoodreporter.com.

Richard Gere a dat în judecată compania de producție condusă de Scott și Anna Elias, sub acuzația de încălcare a termenilor unui contract şi şantaj. Actorul a spus că cei doi producători i-au cerut suma de 500.000 de dolari, ameninţându-l că îl vor da în judecată.

Mărul discordiei este un un proiect de adaptare cinematografică a cărții “Oasele Maestrului: o călătorie spre Mongolia secretă” (“Bones of the Master: A Journey to Secret Mongolia”).

Producătorii au declarat la rândul lor că actorul în vârstă de 68 de ani nu a respectat acordul scris dintre ei și că a vrut să continue singur proiectul. Aceștia au menționat că Gere i-a acuzat în mod fals că au încercat să scoată bani de la el, în loc să negocieze o cumpărare justă a drepturilor lor.

Anul trecut, Richard Gere s-a oferit să le cumpere partea contra sumei de 50.000 de dolari, dar oferta a fost refuzată.

