Primul iubit al lui Meghan Markle face dezvăluiri despre viitoarea Ducesă de Sussex

Mai sunt doar două săptămâni până la cea mai așteptată nuntă a anului, cea dintre Prințul Harry și actrița Meghan Markle, iar zvonurile și dezvăluitile răutăcioase și pline de invidie ale celor din jur nu contenesc.

După ce fratele vitreg al lui Meghan Markle l-a sfătuit, printr-o scrisoare, pe Prințul Harry, să nu se căsătorească cu aceasta, și după ce un angajat al Curții Regale a șoptit în presă că Regina Elisabeta nu o place pe viitoarea soție a nepotului său, iată că la iveală au ieșit și detalii despre primul iubit al actriței.

Meghan Markle s-a iubit în adolescență cu Joshua Silverstein, acum în vârstă de 37 de ani, de profesie actor de stand-up comedy. Se cunoscuseră la o biserică din Santa Monica, însă povestea de dragoste a început într-o tabără, pe când Meghan avea doar 13 ani, și a durat doar câteva luni, suficient timp cât cei doi să aibă parte de un prim sărut emoționant. Actorul, astăzi căsătorit și tată a doi copii, a dezvăluit că, deși perioada a fost scurtă, acesta a avut parte de emoții puternice, cu atât mai mult cu cât Meghan a fost cea care a preluat inițiativa și l-a sărutat întâia oară: „Eram doar niște copii. Ne-am întâlnit pe durata taberei, probabil timp de câteva luni. Ne-am bucurat de acea scânteie. Eram la teatru. Ne plăcea să jucăm împreună. Eram alături în fiecare zi pe parcursul vacanței de vară. Vorbeam destul de mult și la telefon, ne țineam de mână și ne sărutam. Meghan și cu mine avem aceeași vârstă, așa că îmi amintesc că aveam vreo 13-14 ani. În mod clar nu-mi mai amintesc primul sărut, dar știu că am fost primul băiat pe care l-a sărutat. Era o fată blândă, drăguță. Amândoi, într-un fel, am simțit o atracție. Am mai avut prietene înainte de ea, așa că știam ce făceam.”

Meghan Markle a vorbit în urmă cu 5 ani despre primul sărut și recunoștea că era vorba de un băiat pe nume Joshua Silverstein: „Aveam 13 ani, eram într-o tabără de vară și l-am sărutat.”

Sursă foto: Hepta