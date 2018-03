Ei sunt actorii care îi vor juca pe Meghan Markle și Prințul Harry într-un nou serial. Seamănă?

Pentru că povestea de iubire dintre Meghan Markle și Prințul Harry a fost urmărită cu sufletul la gură de o lume întreagă, iată că, în curând, aceasta va fi expusă cu lux de amănunte într-un serial ce se va numi: ”Harry and Meghan: A Royal Romance”.

Ceea ce este și mai surprinzător este alegerea actorilor care vor juca rolurile protagoniștilor și spunem asta pentru că este imposibil să nu remarcăm asemănarea izbitoare dintre aceștia și muze. Prințul Harry va fi jucat de actorul Murray Fraser, iar Meghan Markle va fi jucată de Parisa Fitz-Henley.

Dacă pe Murray Fraser l-am mai putut admira în ”Midnight”, „Texas” și ”Jessica Jones”, partenera sa din film a mai jucat doar într-o mini-serie numită ”The Loch”. Aruncându-ne în fugă o privire asupra fotografiei de mai jos, nu-i adevărat că am fi tentați să credem că o fotografie intimă a scăpat, într-un fel sau altul, de strictețea impusă de Casa Regală britanică și a ajuns în presă? Ei bine, nu-i nici pe departe așa, ci în imagine sunt întocmai actorii care-i interpretează pe Meghan și Harry. Secvența face parte din film și este acompaniată de șoaptele pe care Prințul Harry i le adresează logodnicei sale, în realitate actrița Meghan Markle: „Nu am nevoie ca viața mea să fie o imagine regală perfectă. Am nevoie de tine.”

Filmul ”Harry and Meghan: A Royal Romance” este produl de Lifetime și își propune să spună povestea de dragoste a celor doi încă de la prima vacanță împreună, în Botswana, Africa. Acesta va fi lansat în luna mai, întocmai în perioada în care va avea loc mult așteptata nuntă regală.

Susră foto: Hepta