Reacția iubitei lui Cătălin Cazacu vizavi de relația acestuia cu Claudia Pavel

După participarea la emisiunea Exatlon a Claudiei Pavel în echipa Faimoșilor, alături de Cătălin Cazacu, se pare că spiritele s-au încins și un nou triunghi amoros iese la iveală.

Între Claudia Pavel și actuala iubită a lui Cătălin Cazacu, modelul Ana Roman, este pe cale să pornească un adevărat război. După ce Cream și Cătălin au avut gesturi tandre în fața camerelor de filmat, iar ulterior au făcut declarații despre relația strânsă pe care au dezvoltat-o în timpul participării la Exatlon, recunoscând chiar că există sentimente între ei, Ana Roman s-a simțit îndreptățită să vorbească.

Inițial, aceasta a făcut niște declarații care au deranjat-o foarte mult pe Claudia Pavel. Ana a susținut că stă liniștită vizavi de relația celor doi pentru că iubitul său, Cătălin, i-a confirmat că artista ar întreține relații sexuale cu Giani Kiriță, prin urmare nu poate fi nimic între ei. Claudia Pavel i-a demontat spusele în emisiunea Wowbizz de la Kanal D, unde a fost invitată aseară: ”Cea care a spus că este iubita lui în ţară a declarat minciuni despre mine, nu ştiam de ea, nici măcar pe Cătălin nu-l cunoşteam. El mi-a spus mereu că este un om liber, atât timp cât această fată minte că a ieşit cu mine cu Cătălin şi cu Giani la masă, înseamnă că a minţit și cu faptul că eu întreţineam relaţii intime şi cu Giani. Cătălin mi-a spus că există o situaţie complicată pe care mi-o va explica, și, în plus, în cele cinci săptămâni a fost atât de bun cu mine, încât aleg să-l cred pe el.”

La rândul său, Ana Roman a replicat pe pagina sa de Facebook: “Nici nu știu cum să încep, pentru că din păcate se pare că orice spui este doar în dezavantaj și defavoare. Am știut dintotdeauna că «telefonul fără fir» nu duce decât la exagerări și cuvinte «ajutătoare» care să facă un subiect cât mai palpitant. Am apărut la televizor pentru că am fost contactată și pentru că se făceau emisiuni despre Exatlon și cum sunt susținuți concurenții, am vorbit despre relația mea, așa cum era și cum este în viziunea mea, mai departe o să vedem pe viitor atunci când subiectele vor putea fi discutate față în față. Nu aș fi scris acest mesaj, însă m-am simțit îndreptățită să justific că nu am afirmat niciodată că aș fi ieșit cu Claudia Pavel la masă, nu aveam de ce, cred că prin a scrie o carte ieși mult mai în evidență decât printr-o masă în oraș, iar despre Giani Kirita, nu am afirmat acel lucru de la mine, ci am citat din cuvintele lui Cătălin, care dacă are coloană vertebrală va confirmă acest lucru. În rest, nu sunt genul de persoană care să caut afirmare, care să vorbească mai mult decât este cazul și nu am de ce să vorbesc prost despre oameni oricât de dragi sau antipatici mi-ar fi. Acesta este ultimul meu mesaj legat de această «melodramă/triunghi amoros», iar exact cum a spus Cătălin, vom vedea ce va fi, când va fi acasă. Până atunci este bine că fiecare să se focuseze pe propria persoană!” – a scris aceasta pe contul de socializare.

Cu toate că inițial Ana Roman susținea că îl va aștepta pe iubitul său să revină acasă din Republica Dominicană, acolo unde se filmează emisiunea Exatlon, pentru a purta o discuție serioasă în legătură cu viitorul relației lor, iată că aceasta nu a mai avut răbdare și, conform cancan, ar fi preferat să pună punct poveștii incerte de iubire: “Ce s-a întâmplat după plecarea Claudiei, respectiv reacţia lui Cătălin, i-a pus capac Anei, care s-a decis să îi dea papucii. Este de părere că a exagerat foarte tare cu Claudia şi nu mai vrea să îl aştepte, să discute cu el.” – a declarat o sursă din anturajul Anei Roman.

