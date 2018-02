Mariana face parte la ”Exatlon” din echipa ”Războinicii”, formată din oamenii necunoscuți publicului, dar care sunt pasionați de sport.

Concurenta a atras atenția din prima prin ambiția ei și prin aspectul de femeie puternică, însă puțini știu care este povestea ei.

Mariana are la activ peste 20 de ani de atletism, iar în 2017 a terminat unul din cele mai dure maratoane ale lumii. Ea a alergat în Grecia la Spartathlon, o cursă de 246 de kilometri, care a durat peste 33 de ore.

”La sosire a ajuns fara unghiile mari de la picioare, cu infectii la celelalte si dupa ce a vomitat de 4 ori”, a notat aimx.ro despre cursa Marianei.

”Alergam si plangeam. Plangeam in hohote fara sa ma pot opri”, a declarat mariana pentru sursa menționată. Nu pot sa descriu ce a fost in sufletul meu cand am trecut linia de finish. M-am dus la statuia regelui leonidas, i-am imbratisat piciorul si am continuat sa plang in hohote. La mana am avut bratara fiului meu. I-am spus ca atunci cand imi va fi greu ma voi uita la ea.”

Mariana a vorbit rareori despre viața ei, însă a recunoscut că și-a petrecut câțiva ani la un centru de plasament. Acolo s-a apucat pentru prima dată de sport. La început a făcut gimnastică, apoi a trecut la atletism.

Concurenta are 43 de ani și acasă este așteptată de un băiat de 19 ani.