Celine Dion trece de doi ani printr-o perioadă foarte grea și se pare că problemele îndrăgitei artiste nu par să se sfârșească prea curând. După decesul soțului său, Rene Angelil, care a părăsit-o în ianuarie 2016 ca urmare a unei lupte crâncene cu cancerul, urmat la doar câteva zile de decesul fratelui său, din aceași cauză, Celine Dion s-a retras pentru o perioadă din viața publică și și-a plâns suferința departe de scenă și de camerele de filmat.

La doar cateva luni după această cumplită dramă, Celine Dion și-a înmormântat cumnatul, decedat, de asemenea, ca urmare a unui cancer agresiv, și s-a îngrozit să afle că aceași boală cruntă continuă să-i lovească familia, după ce una dintre surorile sale, căreia i-a păstrat anonimatul, a fost diagnosticată cu cancer la gât. Urmărită parcă de un blestem, Celine Dion s-a confruntat cu nemilosul cancer încă din 2003, atunci când și-a pierdut prima ființă dragă, pe tatăl său, din această cauză, acesta, ca o tristă ironie a sorții, fiind cel care a înființat centrul “La Maison-Adhemar Dion”, pentru bolnavii in faza terminala din Canada.

Întoarsă, din nou, pe scenă, la începutul acestui an, Celine Dion, care în luna martie a acestui an va împlini vârsta de 50 de ani, a avut de înfruntat un nou diagnostic cumplit care a obligat-o să-și anuleze toate concertele din perioada următoare. Conform publicației Le Figaro, interpreta hit-ului My Heart will go on suferă de o infecție puternică în gât de natură să-i afecteze corzile vocale, iar Celine a fost supusă unui tratament urgent și este posibil ca în viitor să treacă și printr-o operație, în caz contrar artista ar putea rămâne fără voce.

Fanii artistei, conform sursei citate, au acuzat echipa de producție a artistei de indiferență și de faptul că s-au gândit doar la beneficiile materiale și mai puțin la starea de sănătate a lui Celine. Aceasta a dorit să-și ceară scuze în mod personal, pe pagina sa de Facebook, pentru aceste inconveniente: “Anularea unui spectacol este cel mai greu lucru pe care trebuie să-l fac, mai ales când știu că sunt oameni care au călătorit de departe special pentru a mă vedea. Nu este o decizie pe care să o pot lua ușor. Știu că vă dezamăgesc întocmai pe voi, cei care mi-ați fost mereu alături, și îmi pare foarte rău.” – a transmis Celine Dion.

În ciuda problemelor sale de sănătate, cântăreața a anunțat că turneul din Asia nu va fi anulat, însă anunțul acesta a fost făcut pe 12 ianuarie, după primele două concerte anulate în Las Vegas. De atunci și până în acest moment, artista a fost nevoită să-și anuleze toate celelalte concerte, iar fanii sunt extrem de îngrijorați de starea sa de sănătate, cu atât mai mult cu bănuiesc că ar putea fi vorba de aceași cumplită boală: cancerul.

La sfârșitul anului trecut o altă cântăreață îndrăgită de toată lumea, Shakira, a anunțat că a fost nevoită să-și anuleze turneul “El Dorado World Tour” din cauza unei hemoragii la corzile vocale.

Sursă foto: Instagram