Prima declarație a Anamariei Prodan despre starea de sănătate a mamei sale, Ionela Prodan

Ionela Prodan se confruntă cu niște probleme de sănătate destul de serioase, interpreta de muzică populară fiind internată, din nou, în spital. Din această cauză au început să se răspândească zvonurile că mama Anamariei Prodan ar fi pe moarte.

Ionela Prodan se află internată la Spitalul de Urgenta Elias din București, iar zvonurile că aceasta ar avea cancer la pancreas, ba mai mult, că ar fi vorba despre metastaze, s-au răspândit rapid în mediul online. Aceste aspecte au deranjat-o pe Anamaria Prodan care a preferat să elucideze acest mister și să explice care este starea de sănătate a mamei sale: „Mama nu are nicio metastază, astea sunt pure golănii. Eu sunt la Sibiu acum, am fost plecată cu munca. Să fim serioși, dacă mama avea așa ceva, eu o lăsam singură? Da, este internată în spital, dar în niciun caz nu este pe moarte, așa cum s-a spus. Este chiar binișor, sub stricta atenție a unei echipe de medici foarte buni. Nu pot sta nonstop cu mama la spital, dar vorbim în permanență la telefon. Toată lumea să se liniștească. Mama nu are vreo boală terminală.” – a declarat Anamaria Prodan, conform cancan.ro.

Sursă foto: Facebook