Povestea impresionantă de viață a Rodicăi Paleologue, fotomodel senior

Rodica Paléologue, românca de 60 de ani crescută în Bărăgan, cunoscătoare a nouă limbi străine, este manechin la Paris din anul 2011 și se bucură de un succes fabulos în modă. Fotomodelul senior care defilează și pozează pentru cele mai celebre branduri din lume este zilele acestea în România, pentru a împărtăși o parte din experiența de viață participanților la evenimentul Digital Divas Awards 2018.

Unica.ro a stat de vorbă cu Rodica într-un interviu filmat. Urmărește clipul video!

Prima mea experiență, unde am învățat multe, este experiența din gulag. Am fost deportată cu părinții mei în Bărăgan, la vârsta de un an. Mama m-a alăptat doi ani, ca să supraviețuiesc. După aceea am crescut foarte încet – poate și asta explică longevitatea mea fizică. Aceasta este prima mea mare experiență a vieții, pe care am înțeles-o mult mai târziu.

A doua mare experiență a vieții mele este limba latină, faptul că am învățat-o, intrarea la facultate, dar chiar și cea la liceu – care este o altă aventură, dar pe care nu o s-o desfășurăm azi.

A treia experiență este cea de manechin senior, oportunitate care mi s-a prezentat din întâmplare, spune Rodica Paléologue, în timp ce lucram la Biblioteca Națională a Franței. Să nu uităm că am avut și o mare aventură spirituală și intelectuală, după ce am lucrat la Muzeul Luvru. Am fost aleasă să coordonez colecțiile de latină, greacă veche, bizanț și științele auxiliare ale istoriei.