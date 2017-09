Cătălin Măruță: „Pot citi cu ușurință omul din fața mea“

Cătălin Măruță a împlinit anul acesta zece ani de prezență în Pro TV, cu emisiunea omonimă „La Măruță“. Experiența de live zilnic l-a facut un fin cunoscător la naturii umane, iar Cătălin spune că poate citi imediat persoana din fața lui și adaugă că oamenii nu sunt întotdeauna ce par a fi – „Am învățat că mulți vor să fie prietenii mei, dar pe puțini pot conta.

Dacă anul acesta aniverseaza zece ani de emisuni la Pro Tv, la anul Cătălin va aniversa zece ani de căsătorie cu Andra, cu care are doi copii. David, fiul lor, a început să meargă la școală din această toamnă, iat Ava, sora mai mică, a mers și ea pentru câteva zile la grădiniță, tocmai pentru a-l imita pe fratele ei. Ce mai spune Cătălin despre munca și familia lui, citește mai jos.

Mai ții minte cum erai acum 10 ani, când ai început să prezinți emisiunea?

Aveam 29 de ani, energie multă și curaj. Nu-ți dai seama de lucrurile astea în momentul în care le trăiești, dar privind înapoi mi-e dor de atitudinea neînfricată pe care o aveam. Simțeam că pot face orice sau, cel puțin, că merită să încerc. Aș fi putut să o iau de la capăt de o mie de ori. Astăzi sunt un pic mai așezat, am și alte priorități. Am o familie, mă gândesc de trei ori înainte să iau o decizie.

Nu te simți obosit să fii zilnic, live?

Fă ceea ce îți place și nu vei munci o zi din viața ta. Nu așa se spune? Am avut și zile în care aș fi preferat să dorm în loc să merg la o filmare sau să intru în studio, dar de cele mai multe ori mă duc cu entuziasm la muncă și, dacă sunt un pic adormit, mă trezesc imediat ce intru în redacție și îmi văd colegii agitându-se, râzând. Orice meserie ai avea, să muncești zilnic e greu, poate de-aia unii își iau câte un an sabatic, dar eu nu am ajuns să simt nevoia unei pauze atât de mari. Mi-ajung verile liniștite, când măcar o săptămână-două mă relaxez la mare.

În fiecare zi intervievezi oameni, pe unii cu subiecte fericite, alții, cu unele mai putin… ce ai învățat despre natura umană în tot acest timp?

Emisiunea a fost ca un curs de psihologie și după 10 ani pot citi cu ușurință omul din fața mea. Știu, de exemplu, că uneori cineva vrea să spună o poveste, dar așteaptă întrebarea potrivită ca să o facă. Îmi dau seama și când spune pe moment mai mult decât și-ar fi dorit și apoi regretă și mă învinovățește pe mine. Mă prind repede când cineva are simțul umorului sau când spune că are și de fapt e atât de nesigur încât orice l-ar putea supăra. Am învățat că mulți vor să fie prietenii mei, dar pe puțini pot conta.

Știi când un invitat minte?

Din fericire, în ultimul an am revenit la un format de divertisment care m-a consacrat și nu invit pe nimeni la detectorul de minciuni, nici la propriu, nici la figurat. Îmi doresc ca oamenii să râdă și alături de mine în platou, și acasă, când se uită la noi. Sper din tot sufletul că invitații mei se simt bine la mine, că vin și revin cu plăcere.

Cu cine e mai dificil de discutat? Cu o vedetă sau cu oamenii obișnuiți?

Depinde ce vrei să obții. O persoană obișnuită cu camere de filmat știe destul de bine cum merg lucrurile într-o emisiune și nu se pierde cu firea. Pe de altă parte, un om care nu lucrează în domeniul artistic e de obicei mai sincer, mai deschis, dacă trece peste emoții. Mie îmi plac ambele situații, e o provocare să obțin o declarație inedită de la o vedetă, cât și să fac un om să se relaxeze la prima lui apariție televizată.

Pe cine ai vrea să ai invitat în emisiune și ce întrebări ai vrea să-i adresezi?

Am o listă lungă, aș putea umple un sezon cu numele! Mereu m-am bucurat să am în platou actorii și regizorii pe care îi admir. Și nu am reușit încă să îi văd pe toți pe canapea. Sportivii care ne fac să tresărim în fața televizoarelor sau ca spectatori. Oameni care dețin recorduri mondiale, mereu m-au fascinat cei care vor să își depășească limitele. Din fericire, dacă am emisiunea încă 10 ani de acum, o să tot am pe cine invita, oameni grozavi sunt mulți.

Dacă ai fi tu invitat în propria ta emisiune, cine ai vrea să te intervieveze și ce ai vrea să fii întrebat?

Mă poate întreba oricine, orice. Serios, sunt un invitat model, nu prea am secrete, iar dacă e ceva ce prefer să nu spun, zic exact așa, nu mă supăr. Mi s-a întâmplat chiar în prima emisiune din acest sezon să fiu… invitat. A fost o surpriză din partea echipei. A venit Dana Rogoz și ne-a pus întrebări mie și Andrei. Mi-a plăcut schimbul de roluri. Iar colegii mi-au spus că au aflat mai multe de la Andra, nu s-a emoționat dacă nu am fost eu cel care punea întrebările.

Ce ai învățat tu, despre tine, în toți acești ani de când ești la Pro TV?

Am învățat să am mai multă răbdare.

E ceva ce ai schimba la emisiunea ta?

În acest moment, nu. Sunt foarte mulțumit.

Ce-ți fac copiii?

Foarte bine, mulțumesc. David s-a obișnuit cu școala, îi place mult, iar noi încercăm să ne obișnuim să îl ducem mereu la timp! Se pare că pentru noi e mai dificil decât pentru el! e ceva nou și asta îl face foarte curios. Îi cunoștea pe colegii lui de la grădiniță și se duce cu drag și datorită lor. Iar pe Eva am dus-o la grădiniță câteva zile, pentru că își dorea și ea văzându-l pe fratele ei că pleacă de acasă dimineața, dar până la urmă am decis să mai amânăm putin prezenta ei zilnica la gradi. Sunt foarte fericit să văd că se poartă minunat unul cu celălalt, că se îmbrățișează și se pupă des. Eu am fost singur la părinți și îmi dau seama că am pierdut ceva, relația între frați e foarte frumoasă.

Cu ce te surprinde Eva în fiecare zi?

Eva este foarte diferită de fratele ei. La numai 2 ani, vorbește mult și știe foarte multe cuvinte. Chiar dacă nu pronunță bine, îți poate spune o poveste întreagă. Atunci când vin acasă îmi dă raportul, cu ce s-a jucat, ce a mâncat, ce a văzut. Este foarte afectuoasă și îmi topește inima când mă îmbrățișează.

Cum e cu ritmul de muncă ieșit din comun Și tu, și Andra sunteți foarte ocupați. Nu vă simțiți copleșiți câteodată de toate lucrurile pe care trebuie să le faceți?

Amândoi suntem pasionați de ceea ce facem și cumva se și intersectează domeniile. Avem deci acest avantaj de a lucra cu bucurie, fără să simțim oboseala, iar uneori petrecem timp împreună, când Andra are concert, iar eu prezint, de exemplu. De obicei, când simțim că vrem o pauză, apare și ocazia să plecăm împreună undeva și ne încărcăm bateriile.

Dacă ar trebui să-i spui Andrei c-o iubești, fără să folosești vorbele, cum i-ai transmite asta?

Cred că aș îmbrățișa-o, ea mereu spune că atunci se simte iubită și protejată.

Care e cea mai recentă surpriză pe care i-ai făcut-o Andrei?

De ziua ei, acum o lună, am organizat o mică escapadă la Budapesta la concertul lui Robbie Williams.

Citește și – Andreea Răducan a născut o fetiță

Citește și – Iuliana Tudor pe coperta Unica octombrie 2017. Va prezenta un nou show!